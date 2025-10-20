ゆきぽよ、歴代運転免許証4枚公開「ゴールドすごい」「年々綺麗になってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/20】タレントのゆきぽよが10月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の運転免許証を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ゆきぽよ「年々綺麗になってる」リアルな運転免許証4枚
ゆきぽよは「免許証更新！無事に今回もゴールド」と投稿で嬉しさを表現。さらに「18歳で免許取得してから10年間無事故無違反」と綴り、過去手にした4枚の運転免許証も合わせて公開し、前回更新分に引き続きゴールドであることも披露している。
この投稿に「ゴールド免許すごい」「どのゆきぽよも可愛い」「歳を重ねる毎に年々綺麗になってる」「証明写真の背景ピンクで可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ゆきぽよ、過去取得した運転免許証4枚公開
◆ゆきぽよ運転免許証に反響
