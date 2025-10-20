北海道の大地を感じるネイチャーワンダーリゾート「星野リゾート トマム」では、2025年12月10日(水)から2026年3月14日(土)までの期間、冬の夜にだけ現れる氷と雪が織り成す街「アイスヴィレッジ」をオープンする。

【写真】アイスヴィレッジMAP

トマムならではの厳しい冬の寒さによって実現するこの氷の街は、約3万2000平方メートルの敷地に氷や雪でできた11棟のドームが立ち並び、寒さを楽しむさまざまな体験を提供してくれる。2005年の誕生以来、多くのカップルの誓いを見守ってきたアイスヴィレッジの象徴「氷の教会」は、今冬で20周年。これを記念し、「氷の教会」の変遷や誕生のストーリーを深く知ることができる「氷の美術館」が新たに登場する。

トマムの厳しい冬の寒さが作り上げる、氷や雪でできた11棟のドームが立ち並ぶ「アイスヴィレッジ」


■幻想的な氷の街「アイスヴィレッジ」

毎年、冬の夜にだけ現れるアイスヴィレッジはトマムの冬の風物詩。約3万2000平方メートルの敷地に「氷のBar」や「氷のレストラン」など、氷や雪でできた11棟のドームが立ち並ぶ氷の街。「氷の教会」と「氷のホテル」は、街の一番奥にある天井から壁までが一枚氷で作られているアイスヴィレッジの象徴だ。アイスヴィレッジは、1998年の冬に誕生して以来、寒さを楽しむ体験を提案し続けている。

■【ポイント1】20年で660組以上が結婚式を挙げた「氷の教会」がリニューアル

継ぎ目のない一枚氷で作られる「氷の教会」


「氷の教会」は、冬に約1カ月間限定で姿を現す特別な教会。「ふたりの純粋な気持ちが、途切れなく続く」という思いを込め、継ぎ目のない一枚氷で作られているのが特徴で、祭壇や十字架、バージンロード、椅子などすべてが氷と雪でできている。トマムの厳しい冬の気候が作り上げる純度の高い透明な氷が光を反射することで、「アイスブルー」と呼ばれる美しい光に包まれた空間を作り出す。

そんな氷の教会では、2005年の誕生以来、660組以上のカップルが式を挙げている。自然の寒さで作り上げるからこそ、毎年その姿を変化させられる氷の教会。今年は20周年を記念して、参列者が「新郎新婦の誓の場」を360度囲むことができるデザインを実現。これは、参列者に見守られながら一体感のある挙式を叶える、これまで以上に感動的なウェディングスタイル。教会のオープン期間中は、新郎新婦や参列者以外も見学可能。氷の街にたたずむ幻想的な冬の教会を体験できる。

期間：2026年1月20日(火)〜2月14日(土)※予定

見学時間：17時45分、19時45分、21時45分(各回約10分間)

■【ポイント2】氷の教会の歴史と物語を深く紐解く「氷の美術館」が登場

氷の教会のストーリーを紐解く「氷の美術館」(イメージ)


20周年を迎える「氷の教会」の物語をより深く体験してもらうため、「氷の美術館」が新たに登場。ここでは、厳しい冬の寒さのなかで、氷の教会の神秘的な美しさがどのようにして作られ、今にいたるのかを紐解いていく。模型やこれまでの「氷の教会」の写真を見ながら、20年にわたる変遷や誕生秘話、そしてその魅力を紹介。教会を見学する前に立ち寄れば、その歴史や背景を知ることで、目の前に広がる光景への感動がさらに深まる。

時間：17時〜22時

■【ポイント3】極寒を楽しむコンテンツがそろうアイスドームが3店舗新登場

■凍る、溶ける、新しいおいしさに出合う「氷のレストラン」

氷と雪の街ならではの食体験ができる「氷のレストラン」


氷のレストランでは、北海道ならではの昆布出汁を使った冷たいスープに冷たい麺と凍ったトッピングを加えた「氷のラーメン」や、 冷えた体を温める熱々の「チーズフォンデュ」を提供。チーズフォンデュは、トマム牛乳(※エリア内で飼育する牛から搾った牛乳)を使用した熱々のとろけるチーズに凍らせた具材を絡めることで、徐々に溶けていく過程で生まれる食感と味わいを楽しめる。

メニュー例：チーズフォンデュ、氷のラーメン、ミネストローネ

時間：17時〜22時

■作るのも、食べるのもひんやり楽しい「氷のスイーツショップ」

寒さで固まる様子も楽しめる「オリジナルチョコレート作り」


パリッとした食感も楽しい「ホワイトショコラアイスバー」


氷のスイーツショップでは、寒さを活かしたユニークなスイーツが楽しめる。氷の器にチョコレートを流し込んで、寒さで固まる様子を目の前で体験できる「オリジナルチョコレート作り」や、アイスバーに温かいホワイトチョコレートをつけて作る「ホワイトショコラアイスバー」も提供。温かいチョコレートが冷えたアイスに触れて固まることで、チョコレートにパリっとした食感が生まれる。作るのも食べるのも楽しいスイーツだ。

メニュー例：オリジナルチョコレート、ホワイトショコラアイスバー、マシュマロ、ホットドリンク

時間：17時〜22時

■寒さを遊びに変える楽しみが満載「氷のキッズドーム」

寒さで遊ぶ「氷のキッズドーム」(イメージ)


子ども向けのドームとして、すべてが氷でできたユニークな「氷の迷路」が新登場。透明感あふれる氷の壁に囲まれた空間で、ひんやりとしたトンネルをくぐったり、さまざまなルートを探索したりと、氷の街ならではの冒険が待っている。氷の透明感とひんやりとした感触を楽しみながらゴールを目指すこの体験は、厳しい寒ささえも最高の遊びに変えてしまう。

時間：17時〜22時

■氷のポストから旅の思い出を投函できる「氷の郵便屋」

すべてが氷でできた「氷のポスト」


氷の郵便屋には、今冬も「氷のポスト」が登場。ドーム内で販売しているポストカードは、氷のポストへ投函し世界中に送ることができる。さらに、気温によって柄が変わるポストカードを使い、訪れた日の気温を書き込めるアイスヴィレッジオリジナルのスタンプを押すことで、旅の思い出も残せる。

料金：ポストカード 250円〜

時間：17時〜22時

■客室から露天風呂まですべてが氷でできた空間で宿泊体験ができる「氷のホテル」

幻想的な宿泊体験ができる「氷のホテル」(イメージ)


天井、壁、床、家具もすべて氷でできている空間で、1日1組限定で宿泊体験ができる「氷のホテル」。静寂な空間の中、自然を感じながら幻想的な氷の世界に浸れるのが特徴だ。また、氷に囲まれた露天風呂では、白樺の木々を眺めながら、晴れた日には上空の星空と氷の世界を堪能できる。

期間：2026年1月20日(火)〜2月20日(金)※予定

料金：1泊1人あたり2万8000円(サービス料込)

時間：チェックイン21時40分〜／チェックアウト〜翌8時

■「アイスヴィレッジ」概要

期間：2025年12月10日(水)〜2026年3月14日(土)※予定

料金：入場料600円(7歳以上)※トマム ザ・タワー、リゾナーレトマム宿泊客は無料

時間：17時〜22時(最終入場21時30分)

場所：星野リゾート トマム エリア内

対象：宿泊、日帰り客

※天候により、期間や内容が変更になる場合がある

※仕入れ状況により料理内容や実施時間、提供方法が変更になる場合がある

■「星野リゾート トマム」について

星野リゾート トマム 冬の全景


北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾート。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つのホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめる。リゾナーレトマムは、全室広さ100平方メートルを超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備。ゆったりと豊かな時間を過ごせる。

コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾート。

所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム

電話：0167-58-1111(代表電話)

客室数：735室(トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室)

チェックイン15時〜／チェックアウト11時

料金：トマム ザ・タワー1泊1万2200円〜、リゾナーレトマム1泊2万5400円〜※いずれも2人1室利用時1人あたり、税サービス料込、朝食付き

アクセス：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分

(乗り換えありトマム駅より無料送迎バスあり予約不要)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。