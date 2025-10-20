¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÖÂç»´»ö¡×´íµ¡¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î3Ï¢ÇÔ¡ÖµÕ²¦¼ê¡×¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾×·â...¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤Ê¤Î¤Ë¡×
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤¬2025Ç¯10·î19Æü¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¡ÖÂç»´»ö¡×¤Î´íµ¡¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¼çË¤¡¦»³Àî¤¬°ÕÃÏ¤Î1È¯¤âµÚ¤Ð¤º3Ï¢ÇÔ
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï19Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤ÇCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë1¡Ý7¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢5²ó¤Ë¤â3¼ºÅÀ¡£6²ó¤Ë¤Ï¼ººö¤¬¤«¤é¤ó¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç0¡Ý7¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
7²ó¤Ë¼çË¤¡¦»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¿Ø¤ÎÁ°¤Ë¡¢6°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸2Ï¢¾¡¸å¤Ë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ÄÌ»»3¾¡3ÇÔ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸1¾¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤È¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØÆüËÜ¥Ï¥à¤ËµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
Ìîµå¿Íµ¤¤¬¹â¤¤´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¡£Ãæ¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ë¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¡Ê43¡Ë¤¬²áµî¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î·ë²Ì¤òÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¡Ø²Ð¤Î¶ÌÅê¼ê¡Ù¤òÁ´¤¯¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤Ê¤Î¤Ë...¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¾×·â¤ÎÏ¢ÇÔ¢ªµÕÅ¾Éé¤±¡ØÂç»´»ö¡Ù¤Î´íµ¡¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¡Ø²Ð¤Î¶ÌÅê¼ê¡Ù¤òÁ´¤¯¹¶Î¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï»¶È¯Åª¤Ê6°ÂÂÇ¤Ç1ÅÀ¤·¤«Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤Ï£²¤Ä¤Î¼ººö¤â¤¢¤ê¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¾¡ÌµÇÔ¡Êºå¿À¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸1¾¡¡Ë¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿Ê½Ð¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëÂè6Àï¡Ê20Æü¡Ë¡£ÀèÈ¯¤ÏÂè1Àï¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê29¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£