¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë½©¤é¤·¤¤µ¤²¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÈ©´¨¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë23Æü(ÌÚ)¤È24Æü(¶â)¤ÎÄ«¤Ï¡¢Îä¤¨¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤äÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä«¤Ï»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤âÈ©´¨¤¤¡¡¥³¡¼¥È¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î½àÈ÷¤ò
¤³¤ÎÀè¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¤³¤Î»þµ¨ËÜÍè¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜ³ÊÅª¤ËÄ¹Âµ¤Î½ÐÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°áÂØ¤¨¤¬¤Þ¤À¤ÎÊý¤ÏÁá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
22Æü(¿å)¤Ï¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢µª°ËÈ¾Åç¼þÊÕ¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æüº¹¤·¤ÎÆÏ¤¯»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢Ä«¤«¤é¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
23Æü(ÌÚ)¤«¤é24Æü(¶â)¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢Ä«¤ÏÊü¼ÍÎäµÑ¸½¾Ý¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤ËÈ©´¨¤¯¤Ê¤ê¡¢Çö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É¸¹â¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬10¡î¤ò²¼²ó¤ê¡¢Îä¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿²Îä¤¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅßÊª¤Î¿²¶ñ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
25Æü(ÅÚ)¤ÏÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢26Æü(Æü)¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤ËÇ¨¤ì¤ë¤È´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
27Æü(·î)¤Ï¡¢´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤ò»ý¤Ä¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï¤«¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â
¾å¤Î¿Þ¤Ïµ¤²¹¤ÈÉþÁõ¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤ê½ë¤µ¤ä´¨¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ 25¡î°Ê¾å
¾¯¤·Êâ¤¯¤È´À¤Ð¤à¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢È¾Âµ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ 20¡î°Ê¾å25¡îÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëµ¤²¹¤Ç¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ 15¡î°Ê¾å20¡îÌ¤Ëþ
¶õµ¤¤¬¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ë¤Ê¤É½Å¤ÍÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤ 10¡î°Ê¾å15¡îÌ¤Ëþ
µ¤²¹¤¬15¡îÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¸ü¼ê¤Î¤â¤Î¤¬³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£10¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¶õµ¤¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ê¤ÉÇö¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ 5¡î°Ê¾å10¡îÌ¤Ëþ
ËÜ³ÊÅª¤Ê´¨¤µ¤Ç¡¢ÅßÊª¤Î¥³¡¼¥È¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÈ¤«¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤ë¤Ê¤É´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¦ 5¡îÌ¤Ëþ
¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¡¢ËüÁ´¤ÊËÉ´¨ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤â»È¤Ã¤Æ¡¢´¨¤µ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤Îµ¤²¹¤òÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ËÅ¬¤·¤¿ÉþÁõÁª¤Ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
