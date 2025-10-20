来年春のセンバツ甲子園につながる秋の高校野球東海大会の準々決勝が19日、愛知県で行われ、三重高校が準決勝進出を決め8年ぶりのセンバツ出場に一歩前進しました。

秋の三重県大会で優勝した三重高校が静岡3位の常葉大菊川と対戦。

三重の先発ピッチャーは2年生の上田は、初回にヒットとデッドボールなどでいきなり1アウト満塁のピンチを迎えますが、菊川の5番バッターをピッチャーゴロに打ち取りダブルプレーでピンチをしのぎます。

すると2回裏、7番・キャプテン大西の内野安打で先制した三重は、1アウト満塁のチャンスで1番・水野がセンター前にタイムリーヒット。

さらに、3番・秋山がライトオーバーのタイムリーヒットを放ち、三重はこの回一挙5得点。序盤から大きくリードします。

三重は4回に3番・秋山がこの日2本目のタイムリーを放つなど5回までに7点をリード。

三重高校は8対4で勝って準決勝進出を決め8年ぶりのセンバツ出場に一歩前進しました。

また津商業は、静岡1位で今年の夏の甲子園にも出場した聖隷クリストファーと対戦しましたが3対5で敗れ、準決勝進出はなりませんでした。