大手コンビニチェーンファミリーマートが部活動を頑張る子どもたちをおむすびで応援するプロジェクトに、三重県松阪市の中部中学校野球部が選ばれ19日、練習中の選手たちにおむすびが差し入れされました。

このプロジェクトは、大谷翔平選手がイメージキャラクターをつとめるおむすびの売り上げの一部を活用し、部活動に励む子どもたちを応援するもので、全国から大谷選手の背番号にちなんで17校が選出され、東海3県では唯一、中部中学校の野球部が選ばれました。

選手らを前に堀山弘樹監督が「これからもずっと応援しています大谷翔平より」と大谷選手からの手紙を披露すると、選手たちは驚きの表情をみせていました。

約60個のおむすびを持って学校を訪れたファミリーマートの牧原聡部長は「みなさんを応援するために人と人を結ぶおむすびを持参しました」と挨拶しました。

そして、野球部の選手ひとりひとりにスパムや鶏五目などの人気のおむすびが配られ、美味しそうにおむすびを頬張り英気を養っていました。

選手たちは「大谷選手みたいな記録を出せるようにもっとおむすびを食べて頑張りたい」などと話していました。