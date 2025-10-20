Ë´¤µÁÊì¤ÎÊë¤é¤·¤¿ÏÂ¼¼¤ò²þÁõ¢ª³¨ËÜ2000ºý¤òÊÂ¤Ù¤¿àÃÏ°è¤Î¿Þ½ñ¼¼á¤Ë¡Ä30Ç¯Íè¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿ÁÛ¤¤
µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¿Þ½ñ¼¼¡£¡Ö¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤Î¶õ´Ö¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤¬Ë´¤¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂ¼¼¤ò²þÁõ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½¸¤¦²¹¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿´²¹¤Þ¤ë¿Þ½ñ¼¼¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡ÛË´¤¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÂ¼¼¤¬¡ÄÁÇÅ¨¤Ê¡Ö¿Þ½ñ¼¼¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1µé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¤Ç¡¢¤³¤Î¿Þ½ñ¼¼¤ÎÀß·×¤òÃ´Åö¤·¤¿UÀß·×¼¼¡Ê@u_sekkeishitsu¡Ë¡£»Ü¼ç¤Î½÷À¤¬30Ç¯´ÖÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¸¸Ë¤ò³«¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¡¢»¨Â¿¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂ¼¼¤¬ÌÚÌÜÄ´¤Î²¹¤«¤ß¤¢¤ë»ùÆ¸¸þ¤±¶õ´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢3Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Î·×²è¤«¤é¡¢30Ç¯Íè¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤Ø
ºÇ½é¤Ë»Ü¼ç¤«¤éUÀß·×¼¼¤ØÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¡ÖÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Î·×²è¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·Â©»Ò¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖÏÂ¼¼¤ò¿Þ½ñ¼¼¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁêÃÌ¤¬»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ü¼ç¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¼«Âð¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤ÎÂ¢¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é½¸¤á¤Æ¤¤¿³¨ËÜ¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Äê´ü¹ØÆÉ¤ä¼«Ê¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿³¨ËÜ¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢Ìó30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¢¤ò»È¤Ã¤Æ¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËËÜ¤òÂß¤·½Ð¤¹Ê¸¸Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬»ÜÀß¤äÉÂ±¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½»µï¤Î°ìÉô¤¬¶õ¤¡¢¤½¤³¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡ØËÜ³ÊÅª¤ÊÊ¸¸Ë¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢»Ü¼ç¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤Í¤®¤Ü¤¦¤º¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï»Ü¼ç¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£»Ü¼ç¤µ¤ó¤ÏÀÎ¡¢ËèÈÕ¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë³¨ËÜ¤òÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¤Í¤®¤Ü¤¦¤º¤Î¤¢¤µ¤¿¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤Î¤È¤«¡£
¡Ö»Ü¼ç¤µ¤ó¤¬Ê¸¸Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂ¢¤ØËÜ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤ÇÈª¤Ëºé¤¯¥Í¥®Ë·¼ç¤Î²Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î³¨ËÜ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì´ñÀ×¤â¡£Åê¹Æ¤ò¶öÁ³ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ø¤Í¤®¤Ü¤¦¤º¤Î¤¢¤µ¤¿¤í¤¦¡Ù¤Îºî¼Ô¡¦ÈÓÌîÏÂ¹¥¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÖÉã¤â´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºî¼ÔËÜ¿Í¤Ë¤â´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¡¢ÏÂ¼¼¤Îµ²±¤òÌ¤Íè¤Ø
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤òÀß·×¤¹¤ëºÝ¡¢É¬¤º°ÍÍê¼ç¤Î¼ÂºÝ¤Î¡ÈÊë¤é¤·¤Î¾ì¡É¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â»Ü¼ç¤µ¤ó¤Î²È¤È¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢»ý¤ÁÊª¤äÀ¸³è½¬´·¤«¤é¿ÍÊÁ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤·¤¿¡£»¨ÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ë²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ü¼ç¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¡Ø»Ü¼ç¤µ¤ó¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¤òÀß·×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤ÇUÀß·×¼¼¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢ÏÂ¼¼¤¬¤â¤È¤â¤È»ý¤Ä¡È²û¤«¤·¤µ¡É¤ò»Ä¤¹¤³¤È¡£Ä¹²¡¡Ê¤Ê¤²¤·¡Ë¤ä¾²¤Î´Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÏÂ¼¼¤ÎÍÍ¼°¤òÂçÀÚ¤Ë³è¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡¢´°À®¤·¤¿Ê¸¸Ë¤òË¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢UÀß·×¼¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡Ö´°À®»þ¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÃÖ¤¯¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½×¹©»þ¤ÏºÇÄã¸Â¤Î²È¶ñ¤À¤±¤òÇÛÃÖ¤·¡¢»Ü¼ç¤µ¤ó¤¬¼«Í³¤ËËÜ¤ä»¨²ß¤ò¤·¤Ä¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ü¼ç¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤äÊë¤é¤·¤ò±Ç¤¹¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¿Þ½ñ¼¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤«¤éÁõ¾þÉÊ¤Ê¤É¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÃª¤Î¤ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ãæ¤ÇÆÉ½ñ¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¾®Éô²°¤òËÜÃª¤Î´Ö¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤â¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö³¨ËÜ¤Î¿¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶áÎÙ¤ÇÀÚ¤Ã¤¿»Þ¤ò¥Ô¥¢¥ÎÀþ¤ÇÄß¤ë¤·¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ü¼ç¤È¡ØÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é²È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©»ö¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËè½µÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆâÍÆ¤òÊ¸¾Ï¤Ç¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È´°À®¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò»Ü¼ç¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´°À®»þ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦·àÅª¤Ê¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤¢¤ë¤Ö¤ó¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¿¼¤¤´¶Æ°¤ÈÃ£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÂÔË¾¤Î¡Ö¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¡×¤¬´°À®¡¡¤·¤«¤·¡Ä
¡Ö¼Â¤Ï¡Ø¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢´°À®¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë³«´Û¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢UÀß·×¼¼¤ÏÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¿Þ½ñ¼¼¤¬´°À®¤·¡¢¤¢¤È¤ÏËÜ¤òÊÂ¤Ù¤Æ³«´Û¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÂ¼¼¤ò¤â¤È¤â¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ü¼ç¤Î¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö»Ü¼ç¤µ¤ó¤È¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ï¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÁÊì¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤³¤ÎÊ¸¸Ë³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤«¤é¡¢»Ü¼ç¤µ¤ó¤â²¿¤â¼ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤«¤é¡¢°ìÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²»º»ÂÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¡Ö¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¡×¤ÏÅö½é¡¢µþÃ°¸å»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ±²¦»ûÃÏ¶è¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ë³«Êü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Ç¡¢UÀß·×¼¼¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¸«¤¿¿Í¤¬»þÀÞË¬¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÎÀÅ¤«¤Ê±¿±Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³èÆ°¤¬°ì»þÅª¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤È¤â¤Ë»Ü¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¨ËÜ¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼¡Âè¤Ë¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾È½¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤âÁý¤¨¡¢Instagram¤Ç³«´ÛÆü¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤éÍè´Û¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨µþÃ°¸å¥¨¥ê¥¢¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ø¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¡Ù¤Î¤¢¤ëÂçµÜÄ®¤ÏµþÅÔ±Ø¤«¤é¤â2¡Á3»þ´Ö¤«¤«¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»Ü¼ç¤µ¤ó¼«¿È¤â¡È¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÈÏ°Ï¡É¤ÇÊ¸¸Ë¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¸Å¤¤¤â¤Î¤ò³è¤«¤¹ÎÉ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×
º£²ó¤Î¡Ö¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢UÀß·×¼¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¹¬¤»¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¡½¡½¤½¤³¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¸Å¤¤¤â¤Î¤ò³è¤«¤¹ÎÉ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿·ÃÛ¤ÎÀß·×°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿²È¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡¢¼Â²È¤ä¶õ¤²È¤Ê¤ÉÃæ¸ÅÊª·ï¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤ò´«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢µþÃ°¸å»Ô¤Ë½»¤àÃÏ¸µ½»Ì±¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖµþÃ°¸å»Ô¤Ï¡¢¸½ºß¿Í¸ý¤¬º£5Ëü¿Í¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶õ¤²È¤¬1880¸®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¶õ¤²È¤¬Â¿¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼Â²È¤¬ÃÏ¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¿·ÃÛ¤Ç·ú¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¶õ¤²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼è¤ê²õ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¿ôÉ´Ëü±ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊÃÏ°è°¦¤Î¶¯¤¤UÀß·×¼¼¤Ë¡¢¡Ö¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò·Ð¤ÆÀß·×¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ä»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢²þ¤á¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡È·úÃÛ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Àß·×»öÌ³½ê¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¡¢¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡Ù¡Ø»¨»ï¤ËºÜ¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢·úÃÛ¤ÎËÜÅö¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡È·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï·úÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ËÈ¼Áö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢ºÇ¤âÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×