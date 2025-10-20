てんびん座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
軌道に乗せましょう。
自然淘汰が起こります。
月曜日の段階でハッキリしないことは、この先もずっとグズつきそう。手放すには惜しい要素があるから粘ってきましたが、ここで見切りをつけて、生活の重心を変えていきましょう。新しいサイクル、ルーティーンで動くと、非常に快適でムダなく動けます。
社交も、若干反応が鈍め。真意が伝わりにくかったり、他と比べて返事を保留されたりするでしょう。気持ちよく話が進まないのは、ご縁がないサインと考えるとラクになるはず。自分ファーストで、重い相手はサクサク切っていくのが一番。
愛は、日中のお出かけで穏やかに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
