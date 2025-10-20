【明治安田J1リーグ】ガンバ大阪 0ー5 柏レイソル（10月18日／パナソニックスタジアム 吹田）

【映像】股抜き突破の「急加速ドリブル」

柏レイソルのMF小屋松知哉が、左サイドでの完璧な股抜き突破からアシストを記録。三笘薫を彷彿とさせる圧巻のドリブルにファンも大興奮している。

J1リーグ第34節で柏レイソルは、アウェーでガンバ大阪と対戦。怒涛の攻撃で5ゴールを奪って大勝を収めた。とりわけ話題となっているのが、19分に生まれた3点目だ。

左サイドからのCKを獲得した柏は、小屋松が素早くショートコーナーを選択して再開。近くのMF中川敦瑛にボールを預けてリターンパスをもらうと、ゴールライン際でG大阪のMF安部柊斗と正体する形になった。この状況で小屋松は右足でボールを突く股抜き突破で打開。一瞬の加速で置き去りにしてボックス内に進入した。そして、2人目のDFがカバーリングに来る前に右足のインサイドでマイナス方向に丁寧なラストパスを送り、DFジエゴの左足フィニッシュをアシストした。

「あそこ抜ける！？」の声も

解説・林陵平氏は股抜きの瞬間に「うまい」とこぼし、「小屋松の股抜きもそうですし、折り返しからよくジエゴがニアに突き刺しましたね」と称賛した。

今シーズンの10アシスト目（リーグ2位タイ）を生み出した突破には、ファンもSNS上で「神か？」「小屋松様素敵過ぎる…」「極上」「こんな技いつ覚えた？」「いやえぐいて、小屋松あそこ抜ける！？半端ねぇっすよ」「ナイスアシスト！」「ポケット取るのが上手すぎな小屋松」「ぶち抜いた！」「今季のMVPこと小屋松選手ヤバすぎだろ」と大興奮していた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

