おとめ座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
あちこち味見のススメ。
生活を変えたくなりそう。
でも、何を変えたらいいのか、よく分からないのでは？ 今週は、お試し感覚でいろいろやってみるといいみたい。ワンデースクール、日帰りツアーに申し込む、見学や体験レッスンを受ける、詳しい人に話を聞いてみるなど、まず、さわりだけ押さえてみましょう。
今すぐではないけれど、いつかちゃんとやりたいと思えることが見つかったり、不思議なご縁に引っ張られて、予想外のことを始めたりするでしょう。変化を楽しみ、なりゆきに乗ってみて。
仕事は、意見の交換が有意義。
愛は褒め言葉多めで、関係大改善。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）食い散らかしOK。
