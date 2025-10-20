木村拓哉＆工藤静香の次女・Koki,、姉・Cocomiとの仲良し2ショット公開「会いに来てくれたここさん」
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは10月19日、自身のInstagramを更新。姉でモデルやフルート奏者として活動するCocomiさんとの姉妹ツーショットを公開し、注目を集めました。
【写真】Koki,＆Cocomiの仲良しツーショット
この投稿には、20日現在で9万9000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
仲良し姉妹ショットKoki,さんは「会いに来てくれたここさん」とつづり、4枚の写真を投稿しました。1枚目では、Cocomiさんと顔を寄せ合って写っており、仲の良さが伝わります。Koki,さんは、ナンバーがプリントされたTシャツにレザー素材のキャップを合わせたラフな装いで、リラックスした雰囲気です。さらに、ほかの写真には空などの風景も写っており、充実した時間を過ごしている様子がうかがえます。
おしゃれ過ぎる私服を披露Koki,さんは18日にもInstagramを更新し、自身がアンバサダーを務めるIntimissimiのキャミソールにデニムパンツ、そしてルイ・ヴィトンのブーツを合わせたコーディネートを披露しました。カジュアルでありながら上品さを感じさせるスタイルは、Koki,さんによく似合っています。
