【ロクシタン】南仏の光をまとって♡2025年ホリデーコレクションが登場

自然と香りが織りなす南仏オート・プロヴァンスの世界を届ける「ロクシタン」から、今年も待望のホリデーコレクションが登場しました♡2025年のテーマは「#Catch The Lights－オート・プロヴァンスの光の魔法－」。朝・昼・夜に移ろう光を香りで表現し、心に優しく灯をともすような限定フレグランス＆ボディケアがラインナップ。全国のロクシタン店舗や公式通販サイトで予約受付中です。

オート・プロヴァンスの“光”を香りで表現

ホリデー第一弾として登場するのは、朝の光をイメージした「プルミエール レイヨン」と、昼の太陽を表現した「ルミエール ディヴェール」。

特に「ルミエール ディヴェール」は、南仏の12時38分に輝く太陽のような明るく爽やかな香り。

シトラスとクラリセージが調和したフレッシュな香りが、まるで陽だまりの中にいるようなぬくもりを届けます。心も肌も潤う、特別なホリデーのはじまりを感じて♡

人気のボディケアが限定デザインで登場

「ルミエール ディヴェール」シリーズからは、全4種のボディケアアイテムが数量限定で登場。

シトラスの香りでしっとり洗い上げる「シャワークリーム」（税込3,960円）や、濃密なうるおいの「リッチボディローション」（税込4,730円）。

さらに、やさしく香る「ホイップハンドクリーム」（税込1,870円～）と「リップバーム」（税込2,310円）もラインナップ。使うたび、光のきらめきを感じるような幸福感に包まれます♪

ギフトにもぴったり♡限定キットもチェック

ホリデーライツ ハンドクリームトリオ

予約限定の「ルミエール ディヴェール シークレットコンプリート（税込11,550円）」は、全アイテムが詰まった豪華なスペシャルセット。

また、3種の香りが楽しめる「ホリデーライツ ハンドクリームトリオ（税込5,610円）」もおすすめ。可愛いホリデーポーチ付きで、大切な人へのギフトにもぴったりです。

全国のロクシタン店舗と公式通販サイトにて、数量限定で販売されます。

光をまとうように♡ロクシタンで冬を楽しんで

南仏の澄んだ空と太陽の光に包まれるような、ロクシタンの2025年ホリデーコレクション。肌も心もあたたかく包み込み、まるで光を纏うような香りと質感が、日常を優しく彩ります。

数量限定の特別なコレクションだからこそ、早めのチェックがおすすめ♡自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな“光の魔法”を、ぜひ手に入れてみてください。