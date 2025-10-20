【今週の運勢】2025年10月第4週の「しし座（獅子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

時代と同期して、
環境を生かす、自分を生かす。

主語を変えましょう。

「私は」とか「私が」という文脈の中にいると、「やらなきゃ」「できない」「難しい」「しんどい」と負のループにハマっていきます。

でも、全体の中の一部と考えてみると、急にラクになるはず。「私たちは」「私たちが」で動くのです。周囲と足並みを合わせる、1人で動かずに一緒にやる、ちょっと融通を利かせて、周りのニーズに応える、ただ、それだけで、いろいろスムーズに。

オフは、流行やバズっている話題に目を向け、乗ってみると楽しそう。

愛は、友人や家族など親しい人を交えた交流に心温まるヒトコマが。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)