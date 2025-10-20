現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

10月19日放送の第40回「尽きせぬは欲の泉」にて蔦屋の手代扱いとなった滝沢瑣吉。

その空気を読まない「ある発言」について、蔦重とてい、そしてつよのやりとりがSNSなどで話題になっています。

＊以下第40回のネタバレを含みます。

＜第40回のあらすじ＞

身上半減の刑を受けた蔦重は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演）（古川雄大さん）を訪ねる。

そこで妻の菊（望海風斗さん）から、滝沢瑣吉（さきち）（津田健次郎さん）の面倒をみて欲しいと託された蔦重。

手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉さん）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！さん）と喧嘩になり…。

さらに蔦重は歌麿（染谷将太さん）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かうが…。

男色の相

栃木まで訪問し、江戸にもどり「大首絵」をかいてもらう旨について歌麿をなんとか説得できた蔦重。



それからドラマの最終盤。

蔦屋では、蔦重と妻のていが居揃う中、手代扱いとなった滝沢瑣吉（のちの曲亭馬琴）が、髪結いの技術を持つ蔦重の母・つよから髪を整えてもらっていました。

すると蔦重の妻・ていが「男色（なんしょく）の相？ 歌さんがですか？」と口を開きます。

呆れた顔をした蔦重

対して「うむ。男色の相だ」とこたえた瑣吉。

「俺は随分そういう輩（やから）を見てきたからな」と確信を持った表情で続けます。

その様子をしばらく笑みをたたえながら聞いていたつよ。急に表情を変えると髷紐をキツく締めあげます。

対してその痛みから「あだだだ！ 何をするオババ！」と大声を上げた瑣吉。

書き物をしていた蔦重は、いったん筆を止めますが、呆れた顔をするとそのまま仕事に戻るのでした。

視聴者の反応

今回から新登場となった滝沢瑣吉。彼はのちに曲亭馬琴となり、江戸を代表する戯作者となりますが、ドラマでは手代扱いとして蔦屋で働き始めます。

そしてある日の瑣吉の発言に、やや変な空気が流れた蔦屋でしたが、肝心の蔦重は特に意に介さない様子で…。

そのやりとりを見た視聴者からは「つよさんは歌麿の気持ちが痛い程分かっているんだよね。蔦重への思慕を封印したい歌麿と、いままで通りに付き合いたい蔦重。そこに空気を読まない輩・馬琴が『あれは男色の相だ』の一言に髷紐をキツく締めあげる気持ちよ」「妻のきよさんから梅毒をもらわなかったのはやはり…二人は清い関係だったのかも」「病床のきよが蔦重を前になぜか怒るシーンがあったけど、そういうことか」「歌麿は相手の性のあり方は特段気にしていなくて好きになった相手が好きなタイプなのでは」「男色の相…。うん、知ってた（視聴者&つよ）」といった声がみられていました。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。