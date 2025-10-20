【今週の運勢】2025年10月第4週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

クールダウン。
今の自分をチェック！

ちょっと気が焦っているみたい。

だから、インプットとアウトプットを同時にやろうとしています。でも、いろいろチャージする行為と自分から発信するアクションを一緒にしたら、ただの知ったかぶりになってしまうのでは？

蓄積したいのも、発信したいのも両方あなたなので、「今日」「今」の自分はどっちなのか、その都度決めることが大事です。すると、この話は聞いておこうとか、こっちから話さなくてはと、ニーズに合わせてムダなく動けるはず。

創作活動には、とてもよい流れ。時間を取って。オフは買い物が大収穫。

愛は、週末に動きが。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)