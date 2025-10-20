かに座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
今の自分をチェック！
ちょっと気が焦っているみたい。
だから、インプットとアウトプットを同時にやろうとしています。でも、いろいろチャージする行為と自分から発信するアクションを一緒にしたら、ただの知ったかぶりになってしまうのでは？
蓄積したいのも、発信したいのも両方あなたなので、「今日」「今」の自分はどっちなのか、その都度決めることが大事です。すると、この話は聞いておこうとか、こっちから話さなくてはと、ニーズに合わせてムダなく動けるはず。
創作活動には、とてもよい流れ。時間を取って。オフは買い物が大収穫。
愛は、週末に動きが。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）クールダウン。
