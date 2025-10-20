ふたご座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
意識をスイッチ。
大きな流れに身を委ねましょう。
なるようになるし、なんだかんだ言っても、結局はうまくいくのです。これまでもそうだったでしょう？ あなたは頭がよく、すばしっこく、チャンスは見逃さないので、もっと自分を信用すればいいのです。
途中、1つ、2つ、思い通りにならないことが起こったとしても、プランBを楽しんでいけばOK！
開運パワーを高めるのは、外気です。空気の入れ替えをマメにする、テラスや屋上、公園でぼんやりすることを心掛けて。よい気分転換、マインドフルネスにもなるはず。
愛は、新展開。思い出をシェアして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
