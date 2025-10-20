かぎ針でアルファベットの「A」を編んでみた！ 文字の周囲に編み地がないモチーフの作り方を言葉なしで解説
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【かぎ針編み】アルファベット「A」の編み方』というべっちんさんの動画です。
【かぎ針編み】アルファベット「A」の編み方
かぎ針編みでアルファベットの「A」を編む方法を解説した動画が投稿されています。特徴的なのは、言葉を使わずに説明しているところ。字幕や音声での指示は一切なく、画面に並ぶ編み図と実際の手元映像だけで進んでいきます。
前半では3つの基本テクニックを解説します。Basic1では3種類の編み方を紹介。特殊な長編みを組み合わせたような編み方で、YやIのような形が編めます。
次の段階、Basic2では2種類の編み方を解説。こちらは「L」を180度回転させた形が編めます。
Basic3では2種類のテクニックを紹介。「L」を左右反転させた形に仕上がります。
後半はいよいよ“本編”がスタート。「A」を編んでいきます。基本テクニックの応用となっているようです。
途中、かぎ針に16個ほどの輪っかがかかるなど、かなり複雑そうな動きも登場します。だんだんと編み地ができあがっていく工程はまるで魔法のようです。かぎ針編みの不思議さに引き込まれます。
気づけばしっかりと「A」の形が完成していました。周囲を編み四角いモチーフに仕上げます。
どこを編んでいるのか編み図にハイライト表示をさせるなど、分かりやすくするための工夫がいろいろされている動画です。編んでみたくなった方は、ぜひ視聴してみてください。
視聴者コメント
綺麗なAだ
可愛い文字
GJ
文／高橋ホイコ