おうし座さんの「今週の運勢」は？ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月20日〜10月26日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月20日〜10月26日の運勢を西洋占星術で占います。
スパスパ、どうぞ。
停滞していた流れが動き出します。
スピード、コスパ、タイパでどんどん進めていくとよさそう。これまでの遅れを一気に取り戻せるはず。また、縮小、削減の動きも出るため、必死の抵抗、努力が実らずに残務処理の後の配置転換なことも起こりやすくなっています。
残念ですが、ここでの仕切り直しは非常に有効。多くの学びもあるでしょう。後悔、反省は次に生かせます。礼を尽くし、感謝を伝えて、一区切りを。
プライベートでは、健康意識が高まりそう。不足しがちな栄養素をプラスし、体調の底上げを図って。
愛は、ギャップにホレこみそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
