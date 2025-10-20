ダンスや音楽を通して地域を活性化しようと、三重県松阪市がEXILEの所属事務所と連携してダンスの授業を行うプロジェクトが、市内の中学校で始まりました。

ダンスドリームプロジェクトは、松阪市が市制20周年を記念して、EXILEなどが所属する芸能事務所LDHJAPANと連携して行っているものです。

この秋から市内すべての公立中学校の体育の授業で、EXILEのパフォーマーTETSUYAさんが監修した教材を活用し、ダンスを通じて仲間と取り組む達成感や自己表現の大切さなどを伝えます。

17日、松阪市の中部中学校で行われた授業には、1年生94人が参加。ダンスのサポーターとして地元・三重高校のダンス部員約70人が中学校を訪れ、タブレットなどで動画を見せながら、ダンスの基本動作のひとつ「ランニングマン」などを教えていました。

そのあと、中学生と高校生が一緒に練習の成果を発表し、授業の最後には三重高校ダンス部の生徒たちがダイナミックなパフォーマンスを披露しました。

授業を受けた中学生は「三重高校ダンス部のみなさんと一緒に踊れてとても楽しかった」「こういった機会があまりないのでとても勉強になったし、これからも三重高校のTikTokを見ていきたいと思った」などと話していました。

ダンスドリームプロジェクトは、この秋から冬にかけて市内全ての公立中学校11校の生徒を対象に授業が行われます。