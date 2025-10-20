¡Ö¤Þ¤ÀÃÄÂÎÀï¤ò¡Ä¡×¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë½÷Í¥¤¿¤Á¤ÎàºÆ²ñ¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇß±à½¸·ë¡ª²û¤«¤·¤¤¡×
¡¡º£²ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¤¬ºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çß±à¹â¹»¶¥µ»¤«¤ë¤¿Éô¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë-¤á¤°¤ê-¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß(18)¤ÈÍòè½ºÚ(21)¡£áÄ¿¿¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖTGC ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Çè½ºÚ¤Á¤ã¤ó¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤ÓÊú¤¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡11Æü¤ËËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTGCËÌ¶å½£2025¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ã·Æ£ ½á(18)¤â¹çÎ®¤·¡¢ÃçÎÉ¤¯¤«¤ë¤¿¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÃë¤â3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ¤¬¾¯¤·Îø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¿»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îè½ºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡¡ÃçÎÉ¤·¤¹¤®¤ë¤Í¡×¡ÖÇß±à½¸·ë¡ª²û¤«¤·¤¤¡×¡ÖÇß±à¥Õ¥¡¥¤¥È¡Á¡×¡Ö¤á¤°¤ë¤ÈÀé¹¾è½¤ÎºÆ²ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ÀÃÄÂÎÀï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡áÄ¿¿¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤ÎÍõÂô¤á¤°¤ëÌò ¡¢Íò¤¬Â¼ÅÄ Àé¹¾è½Ìò¡¢ ã·Æ£¤¬ÇòÌîÉ÷´õ Ìò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤¿¡£