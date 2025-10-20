歌手の郷ひろみが、19日放送のTBS「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。番組では、今年18日に70歳の誕生日を迎え、日本武道館で開催した記念公演までの8カ月を密着した。

これまでの芸能生活を振り返り、郷は「学んで来た量は半端じゃないから。全部自分の肥やしにしてきた。でもそこまで続けられるっていうのは、（自分の）形を変えてきたからなんですよね」と告白。週3回トレーナーの元に通い、ストレッチや筋トレを欠かさず、宿泊先のホテルでは夕食を取らず7時には部屋へ。

バスタブに湯を張った郷は、「いい香り」とひと言。「僕にとっては睡眠が大事だから、もう早く寝るっていうことですよね、お風呂に入って」という郷は、パジャマと枕は持参しており、「ダンスをやってるから魚の目ができるんだよね」と足にはクリームを。ベッドでは、今年の「本屋大賞」受賞作「カフネ」を読んでいた。

1955年に福岡県で生まれ、4歳の時に父の転勤で東京へ。15歳でスカウトの目に留まり、2週間後にはデビュー。当時について「だから歌も踊りも話すこともできなかったんですよ。できないっていうところからスタートした」と回想。「だからできるようになりたいなって。歌も歌えるようになりたい。ダンスも中途半端じゃなくて、こういうふうに動けるようになりたい。そういう思いが自分を突き動かしてるんじゃないかな、っていうふうに思いますよね」と語っていた。