中川翔子、「19キロ減」産後身体の状況明かす 双子出産時「2人とも2600g越え」
9月30日に双子の男児を出産したタレントの中川翔子が20日、自身のインスタグラムを更新。産後の身体についてつづった。
【写真】「19キロ減」産後身体の状況明かした中川翔子のコメント
中川は出産時、「9:30頃に無事、元気な双子を出産しました！」と報告。「母子共に健康です！2人とも2600g越え！産声もしっかりしてました」と伝えていた。
今回の投稿で、日に日に大きく成長していく双子の様子を紹介しつつ、出産前のふっくらお腹を改めて公開。「みなさん産前産後でどんなふうに人生、感覚、意識、変わりましたか？」と呼びかけた。
さらに、現在の身体の状態について「19キロ減 ほぼむくみでしょうね」「ひざがすごくいたい。ホルモンのせいらしい」と様子をつづり、「なぜ産褥期にあらたに色々起きるんでしょうか 赤ちゃん育てるためバタバタするのにな」と吐露した。
この投稿に「産褥期はもうちょっと痛みが続くけど、踏ん張って頑張れー」「だいぶむくみが取れてきてよかったね」など気づかうコメントが寄せられた。
