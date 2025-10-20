週明け２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値（４万７５８２円１５銭）に比べて１４００円超上昇し、取引時間中として初めて４万９０００円台に乗せた。

前週末の米株高に加え、国内政局の不透明感が和らいだためで、午後１時現在、１２８７円６６銭高の４万８８６９円８１銭で取引されている。

自民党と日本維新の会による連立協議が進展し、２１日にも自民党の高市早苗総裁が首相に選ばれる見込みとなった。高市氏の積極財政や緩和的な金融政策への期待から、東証プライム市場に上場する９割超の銘柄が上昇している。

米中貿易摩擦を巡る警戒感などが緩和し、前週末の米株価が上昇したことも日経平均を押し上げている。市場では「５万円の達成も見えてきた」（大手証券）との見方も出ている。

一方、２０日の東京外国為替市場の円相場は、高市首相誕生への期待から、前週末（午後５時）より１円６０銭程度、円安・ドル高が進み、一時、１ドル＝１５１円２０銭程度まで円安が進んだ。

対ユーロでは、７０銭程度円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７６円前後で取引されている。