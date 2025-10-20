中川翔子 （C）ORICON NewS inc.

　先月30日、双子の男児を出産したタレントの中川翔子が19日、自身のインスタグラムを更新し、長男・次男を抱いた“顔出し”3ショットを公開。双子のくっきり二重で大きな瞳が話題となっている。

【写真】「美形すぎっ」中川翔子&双子との“顔出し”親子3ショット

　中川は「スライムたちがあらわれた！」と書き出し、ゲーム「ドラゴンクエスト」に登場するキャラクター・スライムの服を着た双子の写真をアップ。「スライム服！双子に着せるの夢で生まれる前からずっと大事に置いてたの、ついに今日着せるの叶いました！スライムレベル1って書いてある最高」と念願の夢がかなったことを報告した。

　続けて「お兄ちゃんのうんち落として秒で着替えになりましたが　大谷翔平さーんな野球服も似合ってた！かわいい赤ちゃん服たくさんいただいたの、今のうちしか着られないのは着ておきたいね　夜はスワドルね」とつづり、双子を抱いた親子3ショットや大きな瞳が特徴的な双子の写真を披露し、愛らしい姿を見せている。

　ほほ笑ましい写真の数々に、投稿を見た人からは「もう既にイケメン」「すでにお顔立ちが成立してる　美しい」「二人ともめっちゃ可愛い〜　将来どんなイケメンボーイズになるか楽しみ〜」「なんて美しい天使なのぉお〜」「美形すぎっ」などのコメントが集まっていた。