イラストレーターで漫画家の江口寿史氏が、SNSに投稿されていた女性の写真を無断で使い、広告用のイラストを制作したと指摘され物議を醸しているイラストを使用していたポスターは撤去された。

【映像】どこからどこまで？パクリの境界線

江口氏をめぐっては、「トレパク」の疑いが持たれている。絵や写真を上からなぞることを意味する「トレース」と、盗むことを意味する「パクる」をかけ合わせた言葉だ。しかし「トレース＝盗むこと」なのかや、“オマージュ”や“参考”との違いがわかりにくいとの声もある。そこで『ABEMA Prime』では、著作権や肖像権に詳しい専門家と、NGとなる「パクリの境界線」を探った。

■パクリか否かのポイントは

江口氏の騒動を振り返る。9月末に江口氏作の女性の顔イラストが、ルミネ荻窪に掲示された。これをモデル・金井球氏が自分の顔だと気づき連絡し、「わたしの横顔が、知らないうちに大きく荻窪に…！？」と反応した。江口氏はSNSに「インスタに流れてきた横顔を元に描いた」「金井さんご本人から連絡があり承諾を得た」「彼女の今後の活躍にも注目してくださいね」と投稿。、過去の作品含めトレパク疑惑が次々と指摘され、、複数企業がイラスト掲載を取りやめる事態となっている。

著作権をめぐる問題などに詳しい一級知的財産管理技能士で作家の友利昴氏は、「江口氏のリアクションを踏まえつつ、絵を見比べると、江口氏は著作権の軽視や、他人の作品に敬意を払わなかったわけではないだろう。トレースに対するこだわりがあり、自分なりのポリシーを突き詰めて、ギリギリを攻めた結果、こうなってしまったのでは」との印象を語る。

元漫画家のペガサスハイド氏は「江口氏のリアクションが、炎上を加速させた。過去に『トレパクはいけない』といった発言をしているのに、それを自分がやってしまった。金井氏にお礼もおわびもなかった。こうした対応が、余計に炎上を加速させた」と見ている。

“トレパク”については、「トレース自体は悪いことではない。写真を手本にする練習手法は有益だ。しかし、そこに『パクる』が付くと、他者の作品をあたかも自分の作品のように世に出すことを指す」と説明する。「似顔絵師が、“依頼を受けた似顔絵”を世に出すのであれば問題ない。ただ、許可なく勝手に他人の顔を描いて、『自分が生み出した作品だ』とするのはいけない」。

知的財産権について、友利氏は「顔を勝手に広告に使った肖像権の問題と、写真を無断でトレースされた著作権の問題がある」と説明する。どの程度の改変であれば許されるかについては、「写真の特徴が、どれだけ忠実に再現されているか。肖像権の観点からすると、『その人だよね』とわかるほど似ているとアウトになる」と語る。

権利面においては「商業利用であるかは、あまり関係ない」。最近ではAIによる加工も問題視されがちだが、「どこまで変わっているかによるが、『元の写真と同じ人だ』となれば、やはり肖像権の問題は出てくるだろう。どこまでデフォルメされているか、忠実なのかが分かれ目だ」という。「人の顔は人権だ。商用利用であれ何であれ、無断で使われることに関しては、法律もかなり厳しく保護する」。

■これはパクリ？二次創作をどう考える

フリーアナウンサーの柴田阿弥は、「社会全体として、著作物への注意が薄かったと、反省しないといけない。二次創作も素晴らしい文化で、グレーな部分も許容されてきたが、基本的には作者に著作権があると認識しないといけない」と指摘する。

そして、「身近でも出版物のデータを勝手に使い、問題視されるケースはある。大学院に通う社会人レベルが、コピペで先生に怒られることも普通だ。『バレないだろう』と魔が差しやすい分野のため、自分を律しないと大変なことになる」と話した。

これに友利氏は「やはり忠実にコピーするなどに関しては、感度を高く言わないと、いつの間にか油断が生じる」とコメントする。

ペガサスハイド氏は「二次創作はグレーなのに、なぜ放置されるのか」について答える。「二次創作された漫画作品は、漫画家や出版社に利益があるから放置されてきた。ゲームのパロディー同人誌が『面白そう』『買ってみよう』と宣伝効果を生む。持ちつ持たれつの関係から、今まで厳しく言われてこなかった」。

そこで、作者が二次創作を認めればいいのかと問われると、「どこまでがOKで、どこまでがNGかは難しい問題だ。作者がいいと言えば、何をやってもいいのか。秩序が乱れてしまう。人によっても感じ方は違う」との考えを示した。

友利氏は「そこを測るのもセンスだ。『この権利者は、ここまでなら無許可でも受け入れるだろう』『事前にあいさつへ行った方がいいだろう』といった勘所をいかにつかむか」といったポイントを示す。

文芸評論家の三宅香帆氏は、「著作権は引用元を示すのが一番大事だ。有名人が許容されているのは、誰もが『トランプ大統領の風刺画だ』などとわかるから。『金井氏をモデルにした』と明示されれば、別の話になる。本の引用もそうだが、イラストの世界でも『誰の著作物か』を示すことが大事だと認知されるといい」と感じている。

パックンは、「アウトだ。金井氏がかわいそう」としつつ、「窮屈にもなってほしくない」という。「個人がアップした絵からインスピレーションを受けても、それがアートになれば、人間の文化を進化させるかもしれない。アウトだが取り締まりにくく、たたきすぎても、クリエイティビティーを殺す可能性がある」。

（『ABEMA Prime』より）

