¡Ú¥¯¥¤¥º¡Û¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¤Î¤³¤ò1¤ÄÁª¤Ù!?ÇÀ¿å¾Ê¡ÖÆÇ¤¤Î¤³¡×¥Ý¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë - °Õ³°¤ÊÅú¤¨¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï³Î¼Â¤ËNG¤«¤È¡Ä¡×¡Ö¸«Ê¬¤±¤ë¤ÎÆñ¤·¤¤¡Á¡×¤ÎÀ¼
½©¤ÎÌ£³Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤Î¤³¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢¶á½ê¤Î¸ø±à¤ä¤ªÄí¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤¤Î¤³¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿! ¤½¤ì¡¢ÆÇ¤¤Î¤³¤«¤â??
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¸ø¼°X½ÐÂê¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï!
¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¤Î¤³¤Ï1¤Ä¤À¤±¡£
¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(@MAFF_JAPAN¤è¤ê°úÍÑ)
²èÁü¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊHP(¼«Á³ÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤ª¤è¤Ó»¥ËÚ»ÔÊÝ·òÊ¡»ã¶ÉÊÝ·ò½ê¿©¤Î°ÂÁ´¿ä¿Ê²Ý(Ìî¤ä»³¤Î¤¤Î¤³¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯)¤è¤ê°úÍÑ
·Á¤â¿§¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê5¼ïÎà¤Î¤¤Î¤³¡£¤³¤Î¤¦¤Á4¤Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤Æ¤Ã¤¤ê1¤Ä¤À¤±¤«¤È¡Ä¡Ä¡£
1ÈÖ¤È2ÈÖ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÆÇ¤¤Î¤³¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö2ÈÖ¤«¤Ê?¡×¡Ö2¤Î¥¿¥Þ¥´¥À¥±?¡×¡Ö4¤Ç¤¹¡×¡Ö5ÈÖ¡×¡Ö5ÈÖÌÜ¤¬°ìÈÖ¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¡£¤¶¤Ã¤È¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê³Þ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö2ÈÖ¡×¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤¿¤±¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡Ö3ÈÖ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï?
Åú¤¨¤Ï¡¢¢¥¿¥Þ¥´¥¿¥±
.
³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¤Î¤³¤ò¸«¤«¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤!¡×¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤!¡×¡¢¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤!¡×¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤!¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! (@MAFF_JAPAN¤è¤ê°úÍÑ)
¤Ê¤ó¤È¡¢°ìÈÖÆÇ¤¤Î¤³¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î2ÈÖ¤¬¡¢Í£°ì¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤¤Î¤³¤Ç¤·¤¿!!
Àµ²ò¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö2¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¥Î¥³¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï³Î¼Â¤ËNG¤Ç¤·¤ç¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¥Î¥³¤À¤Ã¤¿¡¦¡¦ww¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤Î¤³¼í¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÀäÂÐÌµÍý¤À¤ï¤³¤ì¡×¡Ö»³¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¿©¤Ù¤ëÍ¦µ¤¤Ï½Ð¤Ê¤½¤¦¡×¡ÖÆÇ¥¥Î¥³¸«Ê¬¤±¤ë¤ÎÆñ¤·¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¤Î¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡¥É¥¯¥Ä¥ë¥¿¥±
¢¥¿¥Þ¥´¥¿¥±
£¥«¥¥·¥á¥¸
¤¥¯¥µ¥¦¥é¥Ù¥Ë¥¿¥±
¥¥Ä¥¥è¥¿¥±
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê»àË´¤¹¤ë´í¸±À¤Î¤¢¤ë¤¤Î¤³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿¨¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤â¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¤Î¤³¤ÎÀ¤³¦¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤¡¦¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¦Çä¤é¤Ê¤¤¡¦¤¢¤²¤Ê¤¤¡×¤òËº¤ì¤º¤Ë!
¤Ê¤ª¡¢¤¤Î¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¹¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò!¤¤Î¤³¤ò°ÂÁ´¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åú¤¨¤Ï¡¢¢¥¿¥Þ¥´¥¿¥±³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¤Î¤³¤ò¸«¤«¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡ª¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤¤Î¤³¤ò°ÂÁ´¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¹¹¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é🍄https://t.co/lwf1EPzGvc https://t.co/H7t6CxNEt5- ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê (@MAFF_JAPAN) October 15, 2025
