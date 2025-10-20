½©¤ÎÌ£³Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤­¤Î¤³¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢¶á½ê¤Î¸ø±à¤ä¤ªÄí¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤­¤Î¤³¤¬À¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿! ¤½¤ì¡¢ÆÇ¤­¤Î¤³¤«¤â??

¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¸ø¼°X½ÐÂê¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï!

¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤­¤Î¤³¤Ï1¤Ä¤À¤±¡£

¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

(@MAFF_JAPAN¤è¤ê°úÍÑ)

²èÁü¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊHP(¼«Á³ÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤ª¤è¤Ó»¥ËÚ»ÔÊÝ·òÊ¡»ã¶ÉÊÝ·ò½ê¿©¤Î°ÂÁ´¿ä¿Ê²Ý(Ìî¤ä»³¤Î¤­¤Î¤³¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯)¤è¤ê°úÍÑ

·Á¤â¿§¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê5¼ïÎà¤Î¤­¤Î¤³¡£¤³¤Î¤¦¤Á4¤Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£¤Æ¤Ã¤­¤ê1¤Ä¤À¤±¤«¤È¡Ä¡Ä¡£

1ÈÖ¤È2ÈÖ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÆÇ¤­¤Î¤³¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥×¥é¥¤Íó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö2ÈÖ¤«¤Ê?¡×¡Ö2¤Î¥¿¥Þ¥´¥À¥±?¡×¡Ö4¤Ç¤¹¡×¡Ö5ÈÖ¡×¡Ö5ÈÖÌÜ¤¬°ìÈÖ¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¦¡¦¡¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¡£¤¶¤Ã¤È¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê³Þ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö2ÈÖ¡×¤¬°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤¿¤±¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡Ö3ÈÖ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï?

Åú¤¨¤Ï¡¢­¢¥¿¥Þ¥´¥¿¥±

³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤­¤Î¤³¤ò¸«¤«¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢

¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤!¡×¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤!¡×¡¢¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤!¡×¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤!¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! (@MAFF_JAPAN¤è¤ê°úÍÑ)

¤Ê¤ó¤È¡¢°ìÈÖÆÇ¤­¤Î¤³¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î2ÈÖ¤¬¡¢Í£°ì¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤­¤Î¤³¤Ç¤·¤¿!!

Àµ²ò¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö2¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥­¥Î¥³¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ï³Î¼Â¤ËNG¤Ç¤·¤ç¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥­¥Î¥³¤À¤Ã¤¿¡¦¡¦ww¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤­¤Î¤³¼í¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉÀäÂÐÌµÍý¤À¤ï¤³¤ì¡×¡Ö»³¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¿©¤Ù¤ëÍ¦µ¤¤Ï½Ð¤Ê¤½¤¦¡×¡ÖÆÇ¥­¥Î¥³¸«Ê¬¤±¤ë¤ÎÆñ¤·¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤­¤Î¤³¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¤³¤Á¤é¡£

­¡¥É¥¯¥Ä¥ë¥¿¥±

­¢¥¿¥Þ¥´¥¿¥±

­£¥«¥­¥·¥á¥¸

­¤¥¯¥µ¥¦¥é¥Ù¥Ë¥¿¥±

­¥¥Ä¥­¥è¥¿¥±

¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿©ÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê»àË´¤¹¤ë´í¸±À­¤Î¤¢¤ë¤­¤Î¤³¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿¨¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤â¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤­¤Î¤³¤ÎÀ¤³¦¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤¡¦¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¦Çä¤é¤Ê¤¤¡¦¤¢¤²¤Ê¤¤¡×¤òËº¤ì¤º¤Ë!

¤Ê¤ª¡¢¤­¤Î¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¹¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò!¤­¤Î¤³¤ò°ÂÁ´¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Åú¤¨¤Ï¡¢­¢¥¿¥Þ¥´¥¿¥±

³Î¼Â¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤­¤Î¤³¤ò¸«¤«¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖºÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡ÖÇä¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¡ª¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª

¤­¤Î¤³¤ò°ÂÁ´¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¹¹¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é