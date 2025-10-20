自民党が「NHKから国民を守る党」（以下「N国党」）の齊藤健一郎参議院議員と新たに参院会派を結成すると発表した。元テレビ朝日法務部長・西脇亨輔弁護士は「高市早苗総裁はNHK党のこれまでの問題行動をどう捉えているか、国民にしっかり説明すべきだ」と指摘する。

＊＊＊

【写真を見る】「ボディコンスーツ」姿の若かりし高市早苗氏。32年前、テレビキャスターを経て初当選した

N国党唯一の国会議員と

2025年10月15日。この日のニュースでは、自民党と日本維新の会が政策協議開始で一致したことが大きく報じられた。しかし数年後に振り返ったとき、日本政治の分岐点と指摘されるのは同じ日に発表された次のニュースではないか。

立花孝志氏、高市早苗氏

「自民党、『NHKから国民を守る党』議員と参院会派を結成」

参院自民党とN国党唯一の国会議員である齊藤健一郎参院議員が合流し参院に新たな会派を作ったのだ。その結果、参議院から「自由民主党」という会派名は消滅し、齊藤議員と全ての自民党参院議員は「自由民主党・無所属の会」を名乗ることになった。

同じ会派で行動するということは政治理念や価値観を共有していることを意味するのが一般的だ。N国党をめぐってはこれまで様々な問題が指摘されてきたが、それらを自民党は是認するということなのか。

自殺に追い込まれた元兵庫県議

昨年の兵庫県知事選で、N国党・立花孝志党首は斎藤元彦知事に関する問題の告発者について真偽不明の情報を発信。県百条委員会で斎藤知事の問題を調査した自民党の兵庫県議の自宅兼事務所前では「出てこい」「あまり脅しても自死されたら困るのでこれくらいにしておきますけれども」などと演説し、脅迫などの容疑で被害届が出された。

また一連の問題を追及してきた竹内英明元県議が知事選後に命を絶つと、「竹内元県会議員、どうも明日逮捕される予定だったそうです」などと発信。当時の県警本部長に「事実無根」と否定する事態にもなった。

N国党の選挙のやり方を巡っては、昨年の東京都知事選でポスターの掲示場の枠を事実上「販売」、候補者と無関係のポスターが大量に貼りだされたことも問題となった。これを受けて今年2月公職選挙法が改正され選挙ポスターに「品位を損なう内容を記載してはならない」という規定を新設、付則にはSNSでの誹謗中傷や「2馬力選挙」への対策が今後の検討課題として盛り込まれた。もちろん自民党もこの公選法改正に賛成している。

元々はガーシー氏の議席だった

さらにさかのぼれば今回自民党が会派を組む齊藤議員の議席は、もとは「ガーシー」議員のものだった。2022年の参院選に当時のNHK党から比例代表候補として出馬・当選したガーシー（本名・東谷義和）参院議員は当選後も海外に滞在して国会に出席せず、翌年参議院本会議で除名。

これを受けて同党から繰り上げ当選者を決める際、比例名簿2位の山本太郎氏（れいわ新選組代表と同姓同名）、3位の黒川敦彦氏（「つばさの党」代表）が離党しため、4位から繰り上げとなったのが齊藤議員だ。「ガーシー不登院問題」について立花氏は「ガーシーは日本に帰って来なくて良いです！ ドバイからでも国会議員の仕事は出来ます！」とXで主張していた。ガーシー氏はその後、暴力行為等処罰法違反（常習的脅迫）などの容疑で逮捕され、有罪になった。

自民党はこうした経緯をもつN国党の議員と会派を結成した。今月17日の会見で立花党首は「NHKのスクランブル放送の実現や、特にTBS という、明らかな偏向報道してるんですけど、こういったところに対して停波などを含めた行政措置を取って欲しい」と要望し、こう述べた。

「今回自民党さんと一緒に会派を築かせていただいたのも、こういった偏向報道について自民党さんもお困りでしょうから、そういったところでは我々とくっつくことによって自民党さんの言いづらいところがうまくフォローできるんじゃないかなと思ってます」

「旧統一教会との関係」を指摘する声

自民党が報道機関に対して言いづらいことを、N国党が「フォロー」する。その言葉は、立花党首が斎藤元彦知事との「2馬力選挙」を宣言した昨年の兵庫県知事選挙を想起させるものだった。

なぜ自民党はN国党議員との会派結成を選んだのか。一部には「少数与党の数合わせ」という観測もあるが、N国党は国会議員が齊藤議員一人だけ。それなのに「首班指名で高市早苗総裁に投票してください」と頼むだけではなく「自由民主党」という会派名を変えてまで共に会派を作ることは、単なる「数合わせ」では説明し難いのではないか。

この点について「N国党と旧統一教会との関係」を指摘する声がある。

自民党は2022年8月、当時の岸田文雄首相が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との関係を絶つと宣言した。これに対し今年7月の参院選で旧統一教会からの組織的な支援を公言したのがN国党だ。立花党首は6月の定例会見で「あえて恐れずに言うと旧統一教会さん、家庭連合さんの組織の応援を頂きます」と公表。今月17日の定例会見でも同党側は旧統一教会問題について「こんな宗教弾圧はとんでもない」と主張している。

説明責任がある

そのN国党議員と自民党の「合流」に、旧統一教会問題に取り組み続けてきた紀藤正樹弁護士は「あまりに残念すぎます。自民党が参議院で共同会派を組むNHK党と統一教会との関係。統一教会が過去から現在まで生み出したおびただしい被害者のことを考えてほしい」とXに投稿した。旧統一教会からの支援を明言するN国党の議員と、旧統一教会との関係を断ったはずの自民党が一つの会派を作る。これは何を意味するのか。

多くの疑問が残る今回の会派結成について自民党執行部からの説明は聞こえてこない。自民党はN国党議員と会派を結成してこの国をどこに導こうとしているのか。

高市早苗新総裁の自民党とN国党の考えには親和性があるということなのか。自民党執行部には真意を説明する責任があるはずだ。そしてその説明は自民党内外を納得させることができるものなのか。政治の枠組みが大きく動いている今だからこそ、曖昧にしてはならないと強く思う。

西脇亨輔（にしわき・きょうすけ）

1970年10月5日、千葉・八千代市生まれ。東京大法学部在学中の92年に司法試験合格。司法修習を終えた後、95年4月にアナウンサーとしてテレビ朝日に入社。『ニュースステーション』『やじうま』『ワイドスクランブル』などの番組を担当した後、2007年に法務部へ異動。弁護士登録をし、社内問題解決などを担当。社外の刑事事件も担当し、詐欺罪、強制わいせつ罪、覚せい剤取締法違反の事件で弁護した被告を無罪に導いている。23年3月、国際政治学者の三浦瑠麗氏を提訴した名誉毀損裁判で勝訴確定。6月、『孤闘 三浦瑠麗裁判1345日』（幻冬舎刊）を上梓。7月、法務部長に昇進するも「木原事件」の取材を進めることも踏まえ、11月にテレビ朝日を自主退職。同月、西脇亨輔法律事務所を設立。

デイリー新潮編集部