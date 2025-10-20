水上恒司・綱啓永・木戸大聖・JUNON、暴風の中登場 ファンに神対応「やめてあげて！」
俳優の水上恒司が主演を務める映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）のキックオフイベントが20日、都内で行われた。水上、綱啓永、木戸大聖、JUNON（BE:FIRST）が出席し、最大瞬間風速25メートルの暴風を受けた。
【写真】少し緊張気味⋯？本格演技初挑戦となるJUNON
水上らが演じる街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”にちなみ、キャスト陣は、瞬間最大風速25メートルの風を受けながら登場。木の葉が舞う中、姿を見せ、圧倒的なオーラを放った。
また、イベントでは、集まった観客が暴風を体験する場面も。想像以上の暴風に悲鳴と笑いが上がる中、水上は「やめてあげて！せっかく僕らに会うためにおめかししてきてくれたんだから！」と気づかっていた。
原作は、にいさとるによる同名漫画。けんかしか能のない主人公・桜遥（水上）が最強を目指して入学した風鈴高校を舞台に描かれる。かつて不良の巣窟だった同校は、今や街を守る存在“防風鈴（WIND BREAKER）”へと変貌しており、戸惑いながらも仲間と出会い、街を守る闘いに身を投じていく桜の成長が描かれる。
木戸は桜を真っ先に慕い、けんかはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦（にれいあきひこ）役、綱は頭脳明晰かつカンフーや合気道を彷彿（ほうふつ）とさせる拳法の使い手で右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛役、JUNONは風鈴高校のてっぺんである梅宮一を崇拝する荒くれものの杉下京太郎役を演じる。
