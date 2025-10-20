ウエストランド・井口、高熱で休養「ちょっとだけお休みさせていただきます」 3週間体調不良→「ついに限界を向かえて…」
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が20日、自身のXを更新。体調不良のため休養することを伝えた。
【写真】ウエストランド井口が実名告白した”ヤバい”毒舌芸人
井口は「3週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいました」と経緯を伝え、「ちょっとだけお休みさせていただきます」と報告。「ご迷惑おかけします」と謝罪した。
続けて「体調も声も完全回復して、また頑張ります！！！」とし、「よろしくお願いします！」と意気込んだ。
この投稿に「お大事にしてください！もちろん、回復されることを信じて待ってます」「頑張りすぎたんですね〜 ゆっくり休んでくださいね」「わああああ！お大事にしてください！！！」などの声が寄せられている。
