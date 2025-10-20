秋田県湯沢市のＪＲ湯沢駅周辺の市街地で２０日朝、男性４人が相次いでクマに襲われ、けがを負った。

１人が重傷、３人が軽傷とみられる。クマは近くの建物にとどまっているといい、警察官や猟友会関係者が周辺を取り囲み、市が注意を呼びかけている。住民らは「こんな市街地にクマが出るなんて信じられない」と驚きの表情を浮かべた。

湯沢署によると、午前５時５分頃、６０歳代男性が同市元清水の市道で背中を引っかかれ、同署に通報した。男性が振り返ったところクマの姿はなかったが、服に爪で引っかかれたような傷があったという。同４０分頃には東に約６００メートル離れた同市表町の国道１３号で、犬の散歩をしていた男性がクマに右腕をかまれた。約５分後には同駅近くのホテル駐車場で警備員の７０歳代男性がクマに襲われて背中を負傷した。

さらに午前６時２５分頃、同市表町の市道で６０歳代男性が自宅を出た際、右脚を引っかかれた。クマは男性の自宅に逃げ込んだとみられ、市などが箱わなを仕掛けるなど対応している。

現場は同駅から約２００メートル離れた市街地で、飲食店や住宅が軒を連ねる一角。封鎖された現場を心配そうに見ていた近所の女性（６６）は「駅にも近く、こんなに車も行き交う国道の近くにクマが出るなんて……。最初に聞いた時はウソでしょと思うほど驚いた」と心配そうな表情を浮かべた。近くで食堂を経営する黒沢更一さん（６６）は「知り合いがクマにけがを負わされたと聞いて心配している。店を安心して営業できるように早くクマを捕まえてほしい」と話していた。

市教育委員会は、現場周辺の小学校２校と中学校２校にクマ出没を伝え、各校は保護者に対して児童・生徒の安全を確保して登校させるよう一斉メールで呼び掛けたという。

秋田県内では同日、横手市と由利本荘市でもクマによる被害が相次ぎ、横手市では庭木の剪定（せんてい）をしていた８０歳代女性が頭を引っかかれた。背後から突然襲われたという。由利本荘市では川に仕掛けた網を確認しに行った８０歳代男性が襲われ、顔などにけがを負った。

冬眠前に活動活発化

ツキノワグマは本州と四国に生息するクマ科の動物で、胸に白い三日月状の模様がある。オスは体長１２０〜１５０センチ、体重４０〜１００キロほどになる。嗅覚や聴覚が優れ、足も速い。１１月下旬頃の冬眠を前に食欲が旺盛になり、人がいる場所でも餌を求めて動き回ったり、攻撃的になったりする。環境省は厳重な警戒を呼びかけている。

クマによる人身被害も相次いでおり、浅尾環境相は１７日に緊急談話を発表。〈１〉クマの生息地にむやみに入らない〈２〉人の生活圏では、クマの誘因物となるものを適切に管理する〈３〉遭遇したら落ち着いて距離をとる――ことの徹底を呼びかけた。

クマは広域的に個体数や分布域の減少を図る必要があるとして、昨年４月に「指定管理鳥獣」に指定された。人の生活圏への出没を防ぐため、環境省は今後、科学的データに基づき、捕獲を含めた個体数管理を強化する。