自分に気があると思っていたのに、実際はそうではない場合も。今回は、高校時代の元カノと再会した人のエピソードをご紹介します。

同じブランドだから？

「高校時代の元カノのSNSを見たら、僕が昔ブレゼントしたものと同じブランドのマフラーをしていたんです。もしかして、まだ僕のことを好きなのかな……とドキッとしました。そんなとき、高校の同窓会の招待状が届いたんです。

同窓会で再会した元カノは大人っぽくキレイになっていて、思わず見惚れました……。『久しぶり』と声をかけたのですが、返ってきた言葉は『えっ、誰？』とだけ。名前を言ったらようやく思い出したようで、『めちゃめちゃ変わったから気づかなかったよ！』と、僕の薄くなった髪を見て笑っているようでした……。

SNSに載せていたマフラーのことについて聞いてみたら『たまたまだよ』『プレゼントしてくれたことすら覚えてない』と言われて唖然としました。あまりにも人のことをバカにしすぎですよね？ その瞬間、キレイだと思っていた元カノがただのオバサンに見えました……。今度結婚するとか言ってたけど、年齢的に子どもは難しいだろうし。あんな元カノのことなんて忘れて、もっと若い子と付き合おうと決意しました」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 高校時代の元カノのSNSをいまだに見ているあげく、まだ自分に気があると思っていたんですね……。元カノが自分に気がないとわかった途端、オバサン扱いするのはどうかと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。