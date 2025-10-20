»Ò¤É¤â8¿Í¤ÈÉ×¤ò»Ù¤¨¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤Î¡È¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥¶¡¼¡É¡¡¤½¤Î°Î¶È¤ËÀ¶ÄÍ¿®Ìé¡ÖÀ¤´Ö¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹Å·ºÍ¡×¤ÈÀä»¿
º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È²»³Ú¤Î´ðËÜ¡É¤«¤é¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äÀìÌç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡É¤Þ¤Ç¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡£
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤¤¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤Î°Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤¿¡£
ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿À¶ÄÍ¿®Ìé¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎNAOTO¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Õ¤¯¤Á¤ã¤ó¡£¥Ð¥Ã¥Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ÄÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëµð¾¢¤Î¡È¥¹¥´¤µ¡É¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÈÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥í¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ì¤ê¤¿¤¤°Î¿Í¡É¤â¾Ò²ð¡£¤½¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢8¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÉ×¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥¶¡¼¡Éºî¶Ê²È¡¢¥¯¥é¥é¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤À¡£
É×¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈþ¤·¤¤ÀûÎ§¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¸ò¶Á¶Ê¤«¤é¹ç¾§¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÂçºî¶Ê²È¡£°ìÊý¤Î¥¯¥é¥é¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢14ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¹âÅÙ¤Êµ»¹ª¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤òºî¶Ê¡£½÷À¤¬²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¯¥é¥é¤Ï21ºÐ¤Ç¥í¥Ù¥ë¥È¤È·ëº§¡£¤â¤Õ¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢·ëº§¸å¤Ï8¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢ÉÂ¼å¤ÊÉ×¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ÇÉÂ¤ò¤·¤Æ¡¢°é»ù¤ò¤·¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤òºî¶Ê²È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤Î¶Ê¤ò¼«Ê¬¤¬ÃÆ¤¤¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ò²ó¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¡×
À¶ÄÍ¤Ï¡¢½÷À¤¬À¤¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂåÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¯¥é¥é¤ò¤³¤¦É¾¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤´Ö¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤ÎÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ä¥ê¥¹¥È¤â°ìÌÜÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
Êì¤È¤·¤Æ¡¢ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ--¥¯¥é¥é¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»Ë¤Ë°Î¶È¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú³¦¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±½¡É¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¤â¤Õ¤¯¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¤È»°³Ñ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢NAOTO¤Ï¡Ö¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ìµ½þ¤Î°¦¤Ç¤ª¶â¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤¿Àâ¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊäÂ¡£À¶ÄÍ¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¡¢°Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£