20日朝、県内で人がクマに襲われる被害が相次ぎ、合わせて6人がけがをしました。



4人が被害に遭った湯沢市では街中にクマがとどまり続けていて、市や警察が対応に当たっています。



警察などによりますと、20日午前5時すぎ、湯沢市清水町で、93歳の男性が背後からクマに襲われ倒れた際に指などにけがをしました。



着ていた服にはツメの跡が残っているということです。



また午前5時40分ごろには、湯沢市表町で、40代から50代とみられる男性が背後からクマに襲われて背中にけがをしました。





その5分後には、湯沢市材木町にある湯沢グランドホテルの駐車場で、60代の男性が背後からクマに襲われています。午前6時20分ごろにも、別の60代の男性が湯沢市表町で、クマに襲われ右脚の太ももにけがをしました。髙橋勤記者「市の中心部にある住宅街ですが、猟友会や警察関係者が集まり緊迫した雰囲気となっています。」襲われた4人目の男性の住宅には、クマがとどまっていて、市と警察が対応に当たっています。午前8時ごろには捕獲用のおりが設置されました。また、横手市平鹿町下鍋倉では、20日午前6時半ごろ、自宅の庭木をせん定していた80歳の女性がクマに襲われて頭にけがをしています。さらに、由利本荘市矢島町坂之下では、釣りに出かけていた80代の男性が川でクマに襲われて顔にけがをし、午前8時半ごろに由利本荘市消防署矢島分署にかけこみました。襲われた6人はいずれも会話ができているということです。県内の今年のクマ被害はこれで43人になりました。県のまとめによりますと、このうち「山」で被害に遭ったと判断されているのは1人のみで、クマの人の生活圏への侵入が顕著になっています。