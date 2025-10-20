松澤海斗がスーパーゴールで海外初得点!! シントトロイデンは山本理仁も鮮やかな一発を決めてドロー
シントトロイデンのMF山本理仁とMF松澤海斗が19日、ベルギー・リーグ第11節のアンデルレヒト戦でそれぞれ1点ずつ決めた。試合は2-2の引き分けに終わった。
開始18分に失点したシントトロイデンは前半18分、山本が高い技術を示して追いついた。ペナルティエリア右角手前でボールを受けると細かいタッチで相手をかわし、右からカバーにくる選手には受け流すように左へ持ち運んでプレスを無効化。そのまま左足でコントロールシュートを放ち、鮮やかにゴールネットを揺らした。山本は今季2点目になった。
ところがシントトロイデンは同点直後に勝ち越し点を許し、1-2で後半に突入した。そうした中で松澤は後半23分からピッチに入ると同29分、DF谷口彰悟からのロングボールをペナルティエリア左からジャンピングボレーで狙うアクロバティックシュートを放ったが、クロスバーに嫌われた。
それでも後半31分、松澤がここもペナルティエリア左でボールを受けると縦に仕掛けると見せかけてカットイン。相手をかわしてシュートコースを作って右足を振り抜くと、ボールはゴール右隅に突き刺さって貴重な同点ゴールになった。松澤はV・ファーレン長崎からの完全移籍で今季加入し、これが海外での初ゴールになった。
松澤はその後もカットインから右足を振るシーンを作ったが、逆転ゴールは生まれずにタイムアップ。チームは11試合を終えて5位に位置している。
初ゴールは見事なゴラッソ#松澤海斗 が左サイドのポケットでパスを受けると— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 19, 2025
ターンから相手をずらし右足一閃!
待望の加入後初得点は得意のドリブルから!
ベルギーリーグ第11節
シント=トロイデン×アンデルレヒト
#DAZN 見逃し配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/L4I3hxWXvG
抜群のテクニックからの決定力#山本理仁 がPA内で相手DF2枚を— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 19, 2025
細かいタッチでかわしそのまま決め切った!
山本のゴールで同点に追いつく!
ベルギーリーグ第11節
シント=トロイデン×アンデルレヒト
#DAZN 見逃し配信中 #だったらDAZN pic.twitter.com/mXPDwJpeQV