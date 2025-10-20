◎２０日前場の主要ヘッドライン
・プレイドは３日ぶり急反騰、ファーストパーティーデータ活用サービスの機能を拡充
・アジア投資が急反発、データセンタープロジェクトに３億円を出資
・スピーはＳ高カイ気配、３メガ銀がステーブルコイン発行と報道
・ＭＴＧが５日ぶり急反発、新ブランドライン「リファモンテカティーニ」を展開
・ユニバンスは急騰し年初来高値を更新、９月中間期は計画上振れで着地
・安永がＳ高カイ気配、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
・三菱ＵＦＪなど銀行株が堅調、米地銀巡る懸念後退で買い戻しの流れ
・ＦフォースＧがカイ気配スタート、プロフェッショナルサービス好調で業績予想を上方修正
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
