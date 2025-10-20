＜動意株・２０日＞（前引け）＝ユニバンス、ＭＴＧ、ＦフォースＧ ＜動意株・２０日＞（前引け）＝ユニバンス、ＭＴＧ、ＦフォースＧ

ユニバンス<7254.T>＝物色人気でストップ高。前週末１７日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績について、売上高が従来予想の２４２億５０００万円から２８０億円（前年同期比１．０％減）、営業利益が８億円から２１億円（同５．１％減）、最終利益が５億３０００万円から１１億円（同４２．０％減）に上振れて着地したようだと発表しており、材料視されたようだ。主にアジア拠点でのユニット及び日本拠点での部品の販売が計画を上回り、為替も想定より円安で推移した。一方、子会社の遠州クロムの工場敷地内における土壌及び地下水汚染への対応に関する環境対策引当金などの特別損失を５億８０００万円計上する。



ＭＴＧ<7806.T>＝５日ぶり急反発。前週末１７日、美容ブランド「ＲｅＦａ（リファ）」に新たなブランドライン「ＲｅＦａ ＭＯＮＴＥＣＡＴＩＮＩ（リファモンテカティーニ）」を加えたと発表しており、ラインアップの拡充が将来的な業績向上につながることを期待する買いを引き寄せている。新次元の美しさを提供する同ブランド第１弾となる新商品８アイテムは、ＲｅＦａブランドの旗艦店「ＲｅＦａ ＧＩＮＺＡ」のオープンにあわせ、１１月１５日から展示し予約を受け付ける。１２月１０日から販売する。



フィードフォースグループ<7068.T>＝急伸。同社は前週末１７日の取引終了後、２６年５月期の連結業績予想の上方修正を発表。これを好感した買いが優勢となっている。今期の売上高予想は従来の見通しから１億５８００万円増額して５０億８１００万円（前期比１６．２％増）、最終利益予想は２億５２００万円増額して１４億５２００万円（同４４．９％増）に引き上げた。プロフェッショナルサービス事業の売り上げが想定を上回って推移したという。繰延税金資産の計上による影響も反映した。



