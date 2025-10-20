近江DF藤田准也が高卒プロ内定!!「守備力やロングパス、スピードを武器にFC岐阜の勝利に貢献できるよう」
FC岐阜は20日、近江高のDF藤田准也(18)が来季加入内定になったことを発表した。
藤田は滋賀県出身でFosta FCから近江へ進学。1年時には全国高校サッカー選手権の登録メンバーに入り、出場はなかったもののチームは準優勝に輝いた。岐阜は藤田を「スピードを武器に身体が強く、1対1の守備には絶対に負けない自信を持っている。右足から攻撃の起点となる、正確なパスも特徴」と紹介している。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●DF藤田准也
(ふじた・じゅんや)
■生年月日
2007年7月26日(18歳)
■出身地
滋賀県
■身長/体重
184cm/73kg
■経歴
大原JFC-Fosta FC-近江高
■コメント
「小さい頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、FC岐阜という素晴らしいクラブでスタートできることをとても嬉しく思います。自分がここまで来ることができたのは、今までお世話になった監督、コーチ、喜怒哀楽を共にしたチームメイト、そして何よりも一番近くで支えてくれた家族のおかけです。その感謝の気持ちを1日でも早くピッチで表現し、結果で恩返ししたいと思います。自分の持ち味である、守備力やロングパス、スピードを武器にFC岐阜の勝利に貢献できるように頑張ります。FC岐阜のファン・サポーターの皆様応援よろしくお願いします」
