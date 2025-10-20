京都DF須貝英大が優勝に望みつなぐ後半AT10分弾…次戦は古巣で首位の鹿島戦「鹿島を倒さないと優勝はない」
[10.19 J1第34節 湘南 1-1 京都 レモンS]
あきらめない姿勢が、J1初優勝に望みをつなぐゴールを生んだ。京都サンガF.C.のDF須貝英大は後半アディショナルタイム10分過ぎに勝ち点1奪取につながる同点ゴールを挙げた。「自分はがんばる選手。特別に能力が高い選手でもないので、とにかくがんばり続けた結果が、最後いいところにボールが来てゴールにつながった」と振り返った。
90分を通して奮闘し続けた。0-1で迎えた前半36分に鋭い突破で敵陣PA内に入ると、相手のファウルを誘発してPKを獲得。味方のPKは失敗に及ぶと、さらに前半終了間際にはCB鈴木義宜が一発退場で数的不利という逆境に陥る。だが、左SBの須貝がCBを務め上げ、守備陣形を整えた。
首位と勝ち点6差が離れるなかでとにかく勝ち点がほしい状況。すると奮闘し続けた須貝が報われる瞬間がやってくる。後半アディショナルタイム10分過ぎ、右サイドのMF山田楓喜のクロスをヘディングシュートで叩き込み、1-1と同点に追いついた。
「どこで出てもしっかりプレーすることが一番大事だと思っている」(須貝)。チームのために献身した須貝について、チョウ・キジェ監督も「まさか点を取るとは思わなかったが、今日はPKを奪取して、点を取って、後ろにいながらもすばらしい活躍をしてくれた」と目を細めながら、その起用法の考えを明かす。
「普通の定石であればCBが退場したのでCBを入れる。だが、僕たちはビハインドだったので、少々長いボールを収められても、ラインをコンパクトにして後ろから、須貝が点を取ったように、CBも含めて攻撃参加できるような陣容のほうが追いつけるかなというのがあった。そこはギャンブル的な采配だったが、選手に理解してやらせるつもりだった」(チョウ監督)
「高校生のときから見ている僕としては、安心して任せられるところもあった」。そう語る指揮官のもとで、期待に応えた須貝。優勝を目指すなかで次戦に戦う、古巣の鹿島アントラーズ戦を「生半可な気持ちじゃ勝てない相手」と評した。
須貝は2023年夏にヴァンフォーレ甲府から鹿島に加入。だが、なかなか出場機会を得ることができずに今シーズンから京都に移籍していた。須貝は「鹿島時代はそういう難しい状況を作っていた」と当時の期間を振り返る。
「自分の甘さをより見つめ直せるきっかけというか、たくさんの言葉、成長できるような言葉を直接いただいた。そういったなかでより自分の甘さが見つかった。もっと練習しなきゃという自分に気づけた。そういったところでは感謝しているし、そのなかで京都に来るという決断をして、その学びがあったからこそ今の自分がある」
立ちはだかる首位・鹿島の強さは誰よりも知っている。「鹿島を倒さないと優勝はない。そのくらい素晴らしいチームでもある」。残り4試合で頂点に辿り着くために、「自分たちが勝つしかない。逆にこういう状況のほうが京都にとってはいい。しっかり切り替えていい準備をしていきたい」と気持ちを新たにしていた。
(取材・文 石川祐介)
