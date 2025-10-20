「炭水化物をとりすぎると現れる症状」はご存知ですか？不足すると現れる症状も解説！
炭水化物を取りすぎるとどうなる？メディカルドック監修医が炭水化物を過剰取りすぎると現れる・不足すると現れる症状などを解説します。
※この記事はメディカルドックにて『「炭水化物をとりすぎると現れる5つの症状」はご存知ですか？管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。
監修管理栄養士：
寺下 博美（管理栄養士）
東京糖尿病療養指導士、食事アレルギー分野管理栄養士、フレイルサポート栄養士、東京JDA-DATスタッフ、終末期ケア専門士、フードコーディネーター
「炭水化物」とは？
炭水化物は体の主要なエネルギー源であり、消化・分解されてブドウ糖となり、血液を通じて全身に運ばれます。特に脳や神経系、赤血球などはブドウ糖を主要なエネルギー源として利用します。
炭水化物の一日の摂取量
炭水化物の摂取量は、総エネルギー摂取量の50～65%が推奨されています。（例：1日の必要エネルギーが2000kcalなら、炭水化物は2000kcal中1000～1300kcal分になりますので、約250～325gとなります。）
炭水化物の効果
エネルギー源
炭水化物は、1gあたり4kcalのエネルギーを供給する、体の主要なエネルギー源です。特に脳や神経系、筋肉の動きにはブドウ糖が必要不可欠です。炭水化物が不足すると、一時的に集中力が低下したり、ぼんやりすることがあります。
疲労回復
運動後や活動後に炭水化物を摂取すると、消費したグリコーゲン(筋肉や肝臓に蓄えられるエネルギー)が補充され、疲労回復しやすくなります。
炭水化物を過剰摂取すると現れる症状
脂肪としての蓄積
余ったブドウ糖は肝臓や筋肉に「グリコーゲン」として蓄えられますが、それでも余ると中性脂肪に変換され、脂肪として蓄積されます。運動と組み合わせる、タンパク質や脂質と一緒に適量を摂取するなど、種類と摂取量を意識することで、脂肪の蓄積を防ぐことができます。
肥満
ご飯やパン、麺類などの主食を過剰に摂取すると肥満のリスクが高まります。たまに食べ過ぎる程度なら問題ありませんが、頻繁に炭水化物を摂りすぎる習慣があると、糖尿病や肥満のリスクが上がるので注意が必要です。
消化不良
炭水化物を過剰に摂取すると、胃腸に負担がかかります。激しい腹痛や膨満感、ひどい下痢や嘔吐が続くことがあります。消化不良が続く場合は、消化器内科の受診をお勧めします。
急激な体重増加やむくみ
炭水化物は水分を溜め込む性質があり、短期間で体重が増えたり、浮腫が現れることがあります。体重の急増やむくみが見られる場合は、他の代謝異常の可能性もあるため、医療機関への相談が必要です。
極端な高血糖状態
炭水化物の過剰摂取が続き、高血糖状態が長引くと、糖尿病のリスクが高まります。異常な喉の渇き、頻尿、極度の倦怠感、視界がぼやける、意識がぼんやりするなどの症状が現れた場合は、内科や糖尿病専門外来を受診することをお勧めします。
炭水化物が不足すると現れる症状
エネルギー不足
炭水化物は、脳と体の主なエネルギー源なので、不足するとすぐに影響が出ます。疲れやすい、だるさが続く、集中力の低下、頭がぼーっとする、めまいや立ちくらみ、眠くなるなどの症状が現れます。
筋力の低下
炭水化物が不足し、エネルギーが欠乏すると、体は筋肉を分解してエネルギーを作ろうとするため、筋力が低下し、筋肉が落ちやすくなる、運動しても力が出ない、筋肉痛が長引くなどの症状が現れます。
イライラや気分の落ち込み
炭水化物が不足すると、脳内のセロトニン(幸せホルモン)の分泌が減り、精神的に不安定になりやすくなります。
便秘や消化不良
炭水化物の中でも、食物繊維が豊富なもの(玄米、オートミール、野菜など)を取らないと、腸内環境が悪化しやすくなり、便秘になりやすい、お腹の張りが気になるなどの症状が現れます。
ケトン体増加による体調不良
極端に炭水化物を減らすと、体が脂肪を分解してケトン体と言う物質を作るようになります。この状態が続くと体調を崩す原因になります。口臭が強くなる(アセトン臭)、吐き気や頭痛がする、脱水症状が出るなどの症状が現れます。
「炭水化物の取りすぎ」についてよくある質問
ここまで炭水化物の取りすぎを紹介しました。ここでは「炭水化物の取りすぎ」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。
炭水化物と脂質はどちらの方が太りやすいですか？
寺下 博美
炭水化物と脂質のどちらが太りやすいかは、摂取量や種類、生活習慣によって変わりますが、一般的には脂質の方が太りやすいといえます。それは脂質は1gあたり9kcalで、炭水化物1gあたり4kcalの約2.2倍のエネルギーを持つため、同じ量を摂取した場合に脂質の方がエネルギー過多になりやすいからです。また、体脂肪として蓄積される仕組みが違います。脂質の摂りすぎはそのまま体脂肪になり、炭水化物の摂りすぎは余剰分が脂肪になります。脂質は直接体脂肪になりやすく、燃焼されにくい性質があり、炭水化物は脂肪に変換されるのに、エネルギー消費が必要なため、すぐに太るわけではありません。
編集部まとめ
炭水化物は、糖質の代謝に関わるビタミンB1と一緒に摂るのがお勧めです。ビタミンB1が不足すると糖質代謝がスムーズに進まず、エネルギー産生効率が下がる可能性があります。例えば、白米より玄米、全粒粉パンやライ麦パン、雑穀を多く含んだパンなどを選ぶことにより、ビタミンB1や食物繊維も同時に取ることができ効率的です。また、食物繊維が豊富な野菜やキノコなどと一緒に摂ると、血糖値の上昇スピードが穏やかになるとされています。芋類は糖質がやや多めですが、ビタミンCや食物繊維も含まれるため、量に注意しながら適度に取り入れましょう。糖質を効果的に消費するには、ウェイトトレーニングなどの筋力トレーニングがお勧めです。
「炭水化物」と関連する病気
「炭水化物」と関連する病気は10個ほどあります。
各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。
炭水化物の摂りすぎで起こる病気
糖尿病(2型、糖尿病)
肥満メタボリックシンドローム脂肪肝
虫歯、歯周病高血圧動脈硬化
炭水化物が不足すると起こる病気低血糖症
ケトアシドーシス
サルコペニア
「炭水化物」と関連する症状
「炭水化物」と関連している、似ている症状は14個ほどあります。
各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。
関連する症状
眠気、だるさ
体重増加、浮腫
胃腸の不調
めまい、ふらつき、冷や汗、動悸
集中力の低下、ぼーっとする
強い空腹感、手の震え
疲れやすい、体が重い
運動するとすぐにバテる
筋肉が落ちやすい
頭が締め付けられるような痛み
イライラしやすい気分の浮き沈みが激しい集中できない
仕事や勉強がはかどらない
参考文献
「日本人の食事摂取基準（2020年版）」策定検討会報告書（厚生労働省）
栄養素（健康長寿ネット）
生活習慣病予防（厚生労働省）