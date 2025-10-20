「炭水化物をとりすぎると現れる症状」はご存知ですか？不足すると現れる症状も解説！

炭水化物を取りすぎるとどうなる？メディカルドック監修医が炭水化物を過剰取りすぎると現れる・不足すると現れる症状などを解説します。

寺下 博美（管理栄養士）

「炭水化物」とは？

高齢者の方の日々の食事を、美味しく、楽しんで召し上がっていただける様、栄養管理、栄養相談に従事しています。東京糖尿病療養指導士、食事アレルギー分野管理栄養士、フレイルサポート栄養士、東京JDA-DATスタッフ、終末期ケア専門士、フードコーディネーター

炭水化物は体の主要なエネルギー源であり、消化・分解されてブドウ糖となり、血液を通じて全身に運ばれます。特に脳や神経系、赤血球などはブドウ糖を主要なエネルギー源として利用します。

炭水化物の一日の摂取量

炭水化物の摂取量は、総エネルギー摂取量の50～65%が推奨されています。（例：1日の必要エネルギーが2000kcalなら、炭水化物は2000kcal中1000～1300kcal分になりますので、約250～325gとなります。）

炭水化物の効果

エネルギー源

炭水化物は、1gあたり4kcalのエネルギーを供給する、体の主要なエネルギー源です。特に脳や神経系、筋肉の動きにはブドウ糖が必要不可欠です。炭水化物が不足すると、一時的に集中力が低下したり、ぼんやりすることがあります。

疲労回復

運動後や活動後に炭水化物を摂取すると、消費したグリコーゲン(筋肉や肝臓に蓄えられるエネルギー)が補充され、疲労回復しやすくなります。

炭水化物を過剰摂取すると現れる症状

脂肪としての蓄積

余ったブドウ糖は肝臓や筋肉に「グリコーゲン」として蓄えられますが、それでも余ると中性脂肪に変換され、脂肪として蓄積されます。運動と組み合わせる、タンパク質や脂質と一緒に適量を摂取するなど、種類と摂取量を意識することで、脂肪の蓄積を防ぐことができます。

肥満

ご飯やパン、麺類などの主食を過剰に摂取すると肥満のリスクが高まります。たまに食べ過ぎる程度なら問題ありませんが、頻繁に炭水化物を摂りすぎる習慣があると、糖尿病や肥満のリスクが上がるので注意が必要です。

消化不良

炭水化物を過剰に摂取すると、胃腸に負担がかかります。激しい腹痛や膨満感、ひどい下痢や嘔吐が続くことがあります。消化不良が続く場合は、消化器内科の受診をお勧めします。

急激な体重増加やむくみ

炭水化物は水分を溜め込む性質があり、短期間で体重が増えたり、浮腫が現れることがあります。体重の急増やむくみが見られる場合は、他の代謝異常の可能性もあるため、医療機関への相談が必要です。

極端な高血糖状態

炭水化物の過剰摂取が続き、高血糖状態が長引くと、糖尿病のリスクが高まります。異常な喉の渇き、頻尿、極度の倦怠感、視界がぼやける、意識がぼんやりするなどの症状が現れた場合は、内科や糖尿病専門外来を受診することをお勧めします。

炭水化物が不足すると現れる症状

エネルギー不足

炭水化物は、脳と体の主なエネルギー源なので、不足するとすぐに影響が出ます。疲れやすい、だるさが続く、集中力の低下、頭がぼーっとする、めまいや立ちくらみ、眠くなるなどの症状が現れます。

筋力の低下

炭水化物が不足し、エネルギーが欠乏すると、体は筋肉を分解してエネルギーを作ろうとするため、筋力が低下し、筋肉が落ちやすくなる、運動しても力が出ない、筋肉痛が長引くなどの症状が現れます。

イライラや気分の落ち込み

炭水化物が不足すると、脳内のセロトニン(幸せホルモン)の分泌が減り、精神的に不安定になりやすくなります。

便秘や消化不良

炭水化物の中でも、食物繊維が豊富なもの(玄米、オートミール、野菜など)を取らないと、腸内環境が悪化しやすくなり、便秘になりやすい、お腹の張りが気になるなどの症状が現れます。

ケトン体増加による体調不良

極端に炭水化物を減らすと、体が脂肪を分解してケトン体と言う物質を作るようになります。この状態が続くと体調を崩す原因になります。口臭が強くなる(アセトン臭)、吐き気や頭痛がする、脱水症状が出るなどの症状が現れます。

「炭水化物の取りすぎ」についてよくある質問

ここまで炭水化物の取りすぎを紹介しました。ここでは「炭水化物の取りすぎ」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

炭水化物と脂質はどちらの方が太りやすいですか？

寺下 博美

炭水化物と脂質のどちらが太りやすいかは、摂取量や種類、生活習慣によって変わりますが、一般的には脂質の方が太りやすいといえます。それは脂質は1gあたり9kcalで、炭水化物1gあたり4kcalの約2.2倍のエネルギーを持つため、同じ量を摂取した場合に脂質の方がエネルギー過多になりやすいからです。また、体脂肪として蓄積される仕組みが違います。脂質の摂りすぎはそのまま体脂肪になり、炭水化物の摂りすぎは余剰分が脂肪になります。脂質は直接体脂肪になりやすく、燃焼されにくい性質があり、炭水化物は脂肪に変換されるのに、エネルギー消費が必要なため、すぐに太るわけではありません。

編集部まとめ

炭水化物は、糖質の代謝に関わるビタミンB1と一緒に摂るのがお勧めです。ビタミンB1が不足すると糖質代謝がスムーズに進まず、エネルギー産生効率が下がる可能性があります。例えば、白米より玄米、全粒粉パンやライ麦パン、雑穀を多く含んだパンなどを選ぶことにより、ビタミンB1や食物繊維も同時に取ることができ効率的です。また、食物繊維が豊富な野菜やキノコなどと一緒に摂ると、血糖値の上昇スピードが穏やかになるとされています。芋類は糖質がやや多めですが、ビタミンCや食物繊維も含まれるため、量に注意しながら適度に取り入れましょう。糖質を効果的に消費するには、ウェイトトレーニングなどの筋力トレーニングがお勧めです。

