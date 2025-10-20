「同期が次々と成果を出すなかで、自分は取り残されている気がする」

「前向きに働きたいのに、つい他人と比べてしまう」

そんな悩みを抱えるのは、IT企業でWebデザイナーとして働く27歳女性。性格的に周囲と比較してしまい、自信を失う日々から抜け出したいと相談を寄せてくれました。

相談内容 27歳／女性

IT企業でwebデザイナーとして働き始めて5年目です。他人と比較しがちな性格で、まわりと比べて自分はどうか、まわりの人が成果を上げていくなか自分は全然できていないなど、常にまわりと比較し落ち込みます。もっと前向きに生き生きと仕事に取り組むために、他人と比較するのをやめたいと思いつつ、性格はなかなか変えられず悩んでいます。坂井さんはこんな経験ありますか？また、他人と比べず自分に自信を持つためにはどうしたらいいでしょうか。

良い比較と悪い比較がある

坂井さんはまず、「 比較そのものを否定する必要はない 」と語ります。

「比較には“良い比較”と“悪い比較”があります」

悪い比較は「自分はダメだ」と卑下してしまうもの。

一方、 良い比較は「この人はすごい、自分も学ぼう」と成長のきっかけにできるもの です。

「すごい人を見たら、いい師匠に出会えたと思って学んでしまえばいい。人の良さを見つけられる自分は、むしろ素敵だと思ってほしい」と坂井さんはいいます。

感情を俯瞰して切り分ける

坂井さん自身も新人時代は同期と比べて焦ることがあったそうです。しかし、次第に「不要な感情は切り離せる」と気づきました。

「原始仏教やストア哲学にあるように、湧いた感情を観察し『これは自分に必要か？不要か？』と仕分けていく。不要なら手放すだけです」

これは、現代でよく言われる“マインドフルネス”の考え方にも通じます。感情をそのまま受け取るのではなく、俯瞰して扱うことで心の自由度が高まります。

そもそも“上か下か”という発想をやめる

坂井さんはさらに、根本的な視点の転換を勧めます。

「自分が人より上か下かを考えること自体が卑しいと捉えてみてください」

SNSでマウントを取り合う人たちは、傍から見れば滑稽に映るもの。承認欲求を「他人より上に立つこと」に依存すれば、傷つくのは自分自身です。

むしろ、人の能力は無数の軸に分かれており、誰かに劣る分野があっても別の分野では勝てる。その視点で見れば「比べる意味」そのものが変わります。

まとめ：「比較は捨てるか、学びに変える」

✓ 比較には「良い比較」と「悪い比較」がある

✓ 感情を俯瞰し、不要なものは切り離す

✓ “上か下か”という発想自体をやめる

坂井さんは最後にこう励まします。

「 人と比べる自分を否定しなくていい。いい人を見つけられたと思って真似してしまえばいいんです 」

プロフィール 坂井風太 早稲田大学法学部卒業後、2015年DeNAに新卒入社。旅行事業部（現エアトリ）に配属後、ゲーム事業部、小説投稿サービス「エブリスタ」に異動。2020年にエブリスタ代表取締役社長に就任。M＆Aや経営改革などを行うと同時に、DeNAの人材育成責任者として人材育成プログラムを開発。2022年にDeNAとデライト・ベンチャーズ（Delight Ventures）から出資を受け、株式会社Momentorを設立。組織効力感や心理学をもとにした人材育成と組織基盤構築の支援を行っている。 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太 企業サイト 株式会社Momentor X（旧Twitter） 坂井風太