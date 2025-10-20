IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン）がInstagramを更新。伝統衣装の韓服を纏った艶やかな姿を公開した。

■IVEウォニョン、お人形のように韓服を着こなす

これはウォニョンが出演した、2025アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議のプロモーション動画撮影時のビハインドショット。動画には、G-DRAGONや李在明大統領など豪華な面々が出演している。

写真は撮影の合間、衣装を調整されているウォニョンの姿からスタート。髪をタイトにまとめてかんざしを差し、優しいペールカラーの韓服を着たウォニョンが、カメラに穏やかな視線を向けている。7枚目はアップのショット。小さな顔の中に整ったパーツが並び、きめ細やかな肌の美しさに吸い込まれそうだ。

そして8枚目は、裾をひるがえしながらゆっくりと歩く姿。最後にちょこちょこと小走りする様子がなんとも可愛らしい。10枚目から投稿されている、ボリューミーなスカートで腰掛けた姿はお人形のようで、ウォニョンは両手を頬にあてたり、伏し目がちになってみたりと、様々なポーズで魅了した。

別の投稿では、自然をバックに佇むウォニョンの写真や動画を公開。少女のように、小さな花を摘んでうれしそうに微笑んだ。

SNSでは「リアルプリンセス…」「完璧な可愛さ」「完全に女神」「エレガントで魅力的！」「可愛すぎるやろ！」「妖精かと思った」など、反響を呼んでいる。

