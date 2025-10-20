Snow Manの阿部亮平が、『Myojo』12月号（10月22日発売）のSnow Manが過ごす24時間のとあるシーンを少しずつ切り取る連載「24 hours with Snow Man」第6回に登場し、誌面カットが公開された。

■アーガイルニットにメンバーカラー“グリーン”のスカーフを合わせた阿部亮平

公開された写真には、ブラウンのアーガイルニットカーディガンにメンバーカラーのグリーンのスカーフを合わせ、落ち着いた秋色コーデに身を包む阿部の姿が。

ウッド調の外壁を背景に頬杖をついて穏やかに微笑み、前髪がさらりと目にかかるナチュラルなヘアスタイルと優しい視線が、秋の空気とやわらかく溶け合う。

誌面には「AM11:00」「いつもおだやかな阿部のまとう空気は、周囲の人々の心をもふわりと包み込む。さわやかな秋の風と、何気ないからこそ特別な、1日のはじまり」とのメッセージが添えられている。

ファンからは「夢に出てきてほしい」「阿部ちゃんとニットって最強の組み合わせ」「ビジュ最高」「優しい表情の阿部ちゃん好き」「カッコ良すぎて言葉が出ない」「お顔が良すぎて目が離せない」「心が奪われた」「かわいすぎて反則」といった声が続々と寄せられている。

