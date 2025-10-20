ETF売買動向＝20日前引け、日経ブル２、上場除く金融が新高値 ETF売買動向＝20日前引け、日経ブル２、上場除く金融が新高値

20日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比54.5％増の3577億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同95.6％増の2692億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 機械 <1624> 、ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ <1476> 、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> 、ＮＥＸＴ ＲＥＩＴ <1343> 、ｉシェアーズ Ｎｉｆｔｙ ５０ インド株 ＥＴＦ <201A> など29銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が3.84％高、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> が3.82％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.77％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が3.40％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> が3.36％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は16.50％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は10.25％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は8.70％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は8.14％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は7.68％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1388円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1883億4400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金970億1100万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が201億3600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が132億6100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が117億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が101億1900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が97億900万円の売買代金となった。



