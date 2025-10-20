20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数473、値下がり銘柄数94と、値上がりが優勢だった。



個別ではＺｅｎｍｕＴｅｃｈ<338A>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、豆蔵<202A>、富士山マガジンサービス<3138>、ジェイドグループ<3558>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>など7銘柄は年初来高値を更新。フルッタフルッタ<2586>、ＪＤＳＣ<4418>、オキサイド<6521>、フィードフォースグループ<7068>、リグア<7090>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＭＨ<280A>、リップス<373A>、ＺＵＵ<4387>、ビザスク<4490>、シンバイオ製薬<4582>など7銘柄が年初来安値を更新。ユーソナー<431A>、ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571>、ＩＮＧＳ<245A>、データセクション<3905>、ラバブルマーケティンググループ<9254>は値下がり率上位に売られた。



