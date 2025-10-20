ETF売買代金ランキング＝20日前引け
20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 188344 104.4 41280
２. <1540> 純金信託 26074 -33.2 22560
３. <1357> 日経Ｄインバ 20136 34.8 6340
４. <1321> 野村日経平均 13261 208.3 50850
５. <1458> 楽天Ｗブル 11791 83.2 48940
６. <1360> 日経ベア２ 10119 80.1 155.6
７. <1579> 日経ブル２ 9709 43.0 444.3
８. <2036> 金先物Ｗブル 8411 30.2 177900
９. <1542> 純銀信託 4921 15.1 25745
10. <1306> 野村東証指数 3742 145.7 3390.0
11. <2644> ＧＸ半導日株 3533 220.9 2416
12. <1326> ＳＰＤＲ 3520 -2.4 59270
13. <314A> ｉＳゴールド 3433 -39.9 305.4
14. <1568> ＴＰＸブル 3396 70.6 647.5
15. <1328> 野村金連動 3349 -1.2 15335
16. <1459> 楽天Ｗベア 2969 85.3 255
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2775 178.1 63400
18. <1329> ｉＳ日経 2357 114.7 5093
19. <1330> 上場日経平均 2131 81.7 50880
20. <1541> 純プラ信託 1758 -3.8 9480
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1621 176.6 50650
22. <2259> ｉＳ仏国債Ｈ 1422 23600.0 190.8
23. <1358> 上場日経２倍 1302 68.0 77920
24. <200A> 野村日半導 1262 64.3 2183
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1224 21.4 2101.5
26. <1545> 野村ナスＨ無 1101 11.3 37860
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 975 -43.8 709.3
28. <1655> ｉＳ米国株 942 26.8 725.2
29. <425A> ＧＸ純金 938 44.3 345.5
30. <1346> ＭＸ２２５ 905 275.5 50870
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 812 7.4 2257
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 795 -5.4 1128
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 691 168.9 58370
34. <2510> 野村国内債券 617 88.1 857.2
35. <1489> 日経高配５０ 539 -22.4 2542
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 524 112.1 28970
37. <1580> 日経ベア 505 148.8 1148.0
38. <1571> 日経インバ 499 83.5 432
39. <1678> 野村インド株 489 198.2 354.0
40. <1308> 上場東証指数 464 104.4 3349
41. <1543> 純パラ信託 461 -4.9 69370
42. <1356> ＴＰＸベア２ 414 -15.2 193.1
43. <1673> ＷＴ銀 408 38.8 7348
44. <2038> 原油先Ｗブル 407 -56.5 1336
45. <2244> ＧＸＵテック 387 47.1 2952
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 377 24.8 11125
47. <1615> 野村東証銀行 361 -76.8 451.6
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 344 24.2 160
49. <424A> ＧＸ純金Ｈ 344 80.1 339.5
50. <2564> ＧＸ高配日株 339 329.1 3157
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
