　20日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　188344　　 104.4　　　 41280
２. <1540> 純金信託　　　　 26074　　 -33.2　　　 22560
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 20136　　　34.8　　　　6340
４. <1321> 野村日経平均　　 13261　　 208.3　　　 50850
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11791　　　83.2　　　 48940
６. <1360> 日経ベア２　　　 10119　　　80.1　　　 155.6
７. <1579> 日経ブル２　　　　9709　　　43.0　　　 444.3
８. <2036> 金先物Ｗブル　　　8411　　　30.2　　　177900
９. <1542> 純銀信託　　　　　4921　　　15.1　　　 25745
10. <1306> 野村東証指数　　　3742　　 145.7　　　3390.0
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　3533　　 220.9　　　　2416
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3520　　　-2.4　　　 59270
13. <314A> ｉＳゴールド　　　3433　　 -39.9　　　 305.4
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　3396　　　70.6　　　 647.5
15. <1328> 野村金連動　　　　3349　　　-1.2　　　 15335
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2969　　　85.3　　　　 255
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2775　　 178.1　　　 63400
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　2357　　 114.7　　　　5093
19. <1330> 上場日経平均　　　2131　　　81.7　　　 50880
20. <1541> 純プラ信託　　　　1758　　　-3.8　　　　9480
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1621　　 176.6　　　 50650
22. <2259> ｉＳ仏国債Ｈ　　　1422　 23600.0　　　 190.8
23. <1358> 上場日経２倍　　　1302　　　68.0　　　 77920
24. <200A> 野村日半導　　　　1262　　　64.3　　　　2183
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1224　　　21.4　　　2101.5
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1101　　　11.3　　　 37860
27. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 975　　 -43.8　　　 709.3
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 942　　　26.8　　　 725.2
29. <425A> ＧＸ純金　　　　　 938　　　44.3　　　 345.5
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 905　　 275.5　　　 50870
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 812　　　 7.4　　　　2257
32. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 795　　　-5.4　　　　1128
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 691　　 168.9　　　 58370
34. <2510> 野村国内債券　　　 617　　　88.1　　　 857.2
35. <1489> 日経高配５０　　　 539　　 -22.4　　　　2542
36. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 524　　 112.1　　　 28970
37. <1580> 日経ベア　　　　　 505　　 148.8　　　1148.0
38. <1571> 日経インバ　　　　 499　　　83.5　　　　 432
39. <1678> 野村インド株　　　 489　　 198.2　　　 354.0
40. <1308> 上場東証指数　　　 464　　 104.4　　　　3349
41. <1543> 純パラ信託　　　　 461　　　-4.9　　　 69370
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 414　　 -15.2　　　 193.1
43. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 408　　　38.8　　　　7348
44. <2038> 原油先Ｗブル　　　 407　　 -56.5　　　　1336
45. <2244> ＧＸＵテック　　　 387　　　47.1　　　　2952
46. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 377　　　24.8　　　 11125
47. <1615> 野村東証銀行　　　 361　　 -76.8　　　 451.6
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 344　　　24.2　　　　 160
49. <424A> ＧＸ純金Ｈ　　　　 344　　　80.1　　　 339.5
50. <2564> ＧＸ高配日株　　　 339　　 329.1　　　　3157
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース