ルーブル美術館の入り口を封鎖した警官＝１９日、フランス首都パリ/Kiran Ridley/Getty Images via CNN Newsource

パリ（ＣＮＮ）フランス・パリのルーブル美術館に１９日午前、強盗グループが押し入り、わずか７分の間に貴重な宝飾品を奪って逃走した。ロラン・ヌニェス内相が明らかにした。

ヌニェス内相は「アポロン・ギャラリーで大きな強盗事件が起きた。何者かがトラックに設置した屋外貨物用エレベーターを使い、外からルーブル美術館に侵入した」と現地のラジオ局に語った

「アポロン・ギャラリー」はフランス王室の王冠やルイ１４世の宝飾品を収蔵している。

文化省や検察の発表によると、同ギャラリーで厳重な警備に守られた二つの展示ケースから宝飾品９点が持ち去られ、うちマリー・アメリー王妃とオルタンス王妃が着用していたティアラやネックレスなど８点が行方不明になっている。

犯行グループは研磨用の電動工具を使って窓をこじ開け、宝飾品を盗み出していた。内相によると、いずれも「計り知れない価値がある」宝飾品だった。

強盗には４人が関与していたと検察は見ており、外国人が関与した可能性も排除していない。犯行グループは銃は所持していなかったが、電動工具で警備員を脅していた。

持ち去られた宝飾品９点のうち、ナポレオン３世の妻ウジェニー皇后の王冠は、犯行グループが逃走する途中で放棄していた。

１３５４個のダイヤモンドと５６個のエメラルドをあしらったこの王冠は、損傷した状態で発見された。

盗まれたのは、サファイアをあしらったマリー・アメリー王妃とオルタンス王妃のイヤリング、マリー・ルイーズ皇后のエメラルドのネックレスとイヤリング、「聖骨箱のブローチ」、ウジェニー皇后のティアラと大型コサージュのブローチなど８点。

エマニュエル・マクロン大統領は「ルーブル美術館に対する攻撃は、我が国が歴史の一部として大切にしている遺産に対する攻撃だ」とＸ（旧ツイッター）に投稿し、容疑者逮捕に全力を尽くすと強調した。

白昼の犯行、入場者は緊急避難

犯行グループは、犯行に使ったトラックへの放火を警備員に阻止されて、逃走を強いられた。犯行時間はわずか７分。容疑者はバイクで逃走した。

ヌニェス内相は「明らかに手慣れたグループが、ものすごく手早く動いた」と話している。

現場からの映像には犯行グループが放棄していった家具配送用のエレベーターがルーブル美術館の建物に横付けにされ、窓が割られた上階のバルコニーにはしごがかけられた様子が映っている。

報道によれば、現場からは電動工具２台とバーナー１台、ガソリン、手袋、トランシーバー、毛布などが見つかった。少し離れた場所では犯行グループが作業員に変装するために使った黄色いベストも発見された。

事件当時アポロン・ギャラリーで観光客を案内していたツアーガイドの男性は、窓を激しくたたくような音が聞こえ、続いて警備員が避難しろと叫ぶ声が聞こえたとＣＮＮに語った。

何が起きているのか分からないまま観光客の一行を落ち着かせようとしながら建物の外に出たという男性は、「まさか強盗だとは思わなかった」と話している。

事件が起きたのは現地時間の午前９時半ごろ。美術館は開館していたが、入場者らは避難して無事だった。

美術館はこの日、現場保全のため休館となった。