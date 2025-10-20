タレント松嶋尚美（53）が20日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。「議員定数の削減」をきっかけに政治の停滞感が打破されることを期待した。

松嶋は「グズグズしすぎやの。最近物事を決める時に。私らから見てたら」とスピード感のなさにうんざりした様子。連立政権をめぐっては、国民民主党が日本維新の会に先駆けて自民党と会談していたにもかかわらず、自民と維新が手を組む展開となり「国民民主だってさ、自民党と（政策が）似てるんやったらちゃっちゃと組んで進めりゃええのに、結局ちゃっちゃとできる維新が『早よしましょ』『これをすぐどうしましょ』っていうのに乗っ取られて。で、自分たちのポジション取られてあたふたしてるみたいなイメージになってる」と印象を語った。

維新が自民との連立条件に掲げた「議員定数の削減」は国民民主も賛成の方針を示しており「一番最初に割と簡単にできることは議員（定数）削減だと思うから、まずそれは今から変わらないといけないと思ってる自民党にとってもいいエンジンになって、稼働しやすくなって、動きやすくなるんじゃないかなって」と期待。連立政権合意間近の自民と維新については「すごくいい組み合わせやなって私は思った」と話していた。