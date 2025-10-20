【Mリーグ】小林剛のSNSにPirates“オリメン”登場しファン歓喜
麻雀のプロリーグ『Mリーグ』U-NEXT Piratesの“こばごー”こと小林剛（麻将連合）が17日にエックスを更新し、「ほんじつのかいせつ」陣との3ショットを公開し、長年のPiratesファンを喜ばせた。
【写真】こばごーとPiratesオリメンの3ショット！
今季からスタートした2卓同時開催の日だった17日、小林は「ほんじつのかいせつ。」の一言とともに、この日の解説を担当した朝倉康心と、石橋伸洋（ともに最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）との3ショットを公開した。
この3人と言えば、2018年に開幕した『Mリーグ』初年度を戦ったPiratesのオリジナルメンバーである。この3人に加え、2年目から加わる瑞原明奈（最高位戦）との4人でPiratesは初優勝を成し遂げた。
朝倉と石橋はすでにチームを去ったが、解説者としては今も『Mリーグ』に貢献中。普段はそれぞれ別の日に担当しているが、2卓同時開催の今季であるからこそ実現した“共演”だった。
ファンはこのオリメンショットにすぐに反応し、「パイレーツ初期メンバー！」「初期メン集合 嬉しい」「パイレーツオリメン！！！」「いー写真」といった声が寄せられたほか、「Pirates初期メンバーいいですね 2卓同時だから実現すること！」「２卓開催だとコレがあるんですね」といった声も寄せられていた。
引用：「小林剛（U-NEXT Pirates）」エックス（＠supatechi）
【写真】こばごーとPiratesオリメンの3ショット！
今季からスタートした2卓同時開催の日だった17日、小林は「ほんじつのかいせつ。」の一言とともに、この日の解説を担当した朝倉康心と、石橋伸洋（ともに最高位戦日本プロ麻雀協会、以下最高位戦）との3ショットを公開した。
朝倉と石橋はすでにチームを去ったが、解説者としては今も『Mリーグ』に貢献中。普段はそれぞれ別の日に担当しているが、2卓同時開催の今季であるからこそ実現した“共演”だった。
ファンはこのオリメンショットにすぐに反応し、「パイレーツ初期メンバー！」「初期メン集合 嬉しい」「パイレーツオリメン！！！」「いー写真」といった声が寄せられたほか、「Pirates初期メンバーいいですね 2卓同時だから実現すること！」「２卓開催だとコレがあるんですね」といった声も寄せられていた。
引用：「小林剛（U-NEXT Pirates）」エックス（＠supatechi）