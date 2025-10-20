滝沢眞規子、次女リクエストの作り置き料理公開「参考になる」「食べごたえありそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】モデルの滝沢眞規子が10月19日、自身のInstagramを更新。週末に向け作り置きしたというおかずを公開し、反響が寄せられている。
【写真】滝沢眞規子「参考になる」「見てるだけで涎が」作り置き料理4品
滝沢は「週末の作り置きです」と記し、容器に綺麗に詰められたおかずを投稿。「秋休みで帰国中の次女のリクエストでピリ辛ナス」の他には、胡桃入りのにんじんラペ、小松菜とキヌアとザーサイのナムル、大豆と干し椎茸の入った切り干し大根などがずらりと並んでおり「なんか地味ですみません」と謙遜の言葉で締めくくっている。
この投稿にファンからは「栄養満点」「食べごたえありそう」「参考になります」「見てるだけで涎が出る」「娘さん嬉しかったでしょうね」などといった反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆滝沢眞規子、バラエティ豊かな「作り置き」公開
◆滝沢眞規子の投稿が話題
