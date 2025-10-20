押切もえ、長男への手作り“運動会弁当”公開「息子さんが羨ましい」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2025/10/20】モデルの押切もえが10月19日、自身のInstagramを更新。長男の運動会用に自作したお弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】押切もえ「息子さんが羨ましい」リアルな運動会弁当
押切は「昨日は長男の運動会でした お弁当の仕上げにブロッコリーの上へマヨネーズでハートを描こうとしたものの、微妙な仕上がりに」と、運動会用に作った弁当の写真を投稿。少し崩れたハートを描いたブロッコリーやトマト、唐揚げ、卵焼きが入った手作りのお弁当を披露している。
この投稿に「お弁当美味しそう」「卵焼きは必須だよね」「唐揚げのコツ知りたい」「息子さんが羨ましい」「美人で料理上手なもえちゃん素敵」などとコメントが寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球・涌井秀章投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】押切もえ「息子さんが羨ましい」リアルな運動会弁当
◆押切もえ、手作りのお弁当を公開
押切は「昨日は長男の運動会でした お弁当の仕上げにブロッコリーの上へマヨネーズでハートを描こうとしたものの、微妙な仕上がりに」と、運動会用に作った弁当の写真を投稿。少し崩れたハートを描いたブロッコリーやトマト、唐揚げ、卵焼きが入った手作りのお弁当を披露している。
◆押切もえのお弁当に反響
この投稿に「お弁当美味しそう」「卵焼きは必須だよね」「唐揚げのコツ知りたい」「息子さんが羨ましい」「美人で料理上手なもえちゃん素敵」などとコメントが寄せられている。
押切は2016年11月、プロ野球・涌井秀章投手と交際約1年を経て入籍。2018年3月に第1子男児を、2021年7月に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】